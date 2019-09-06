Брэд Питт раскрыл, что полтора года боролся с алкоголизмом после разрыва с Джоли

55-летний актёр признался, что никогда в жизни он не сталкивался с такими честными людьми, каких он видел на собраниях.

Голливудский актёр Брэд Питт в интервью New York Times признался, что после того, как его теперь уже бывшая жена Анджелина Джоли подала на развод, ему полтора года пришлось посещать собрания анонимных алкоголиков, чтобы справиться со своей пагубной зависимостью.

Я уже не мог справляться, поэтому мне нужно было завязывать с алкоголем. Все просто сидели вокруг и были настолько открытыми и честными... Никогда с таким не сталкивался. Безопасное место, где тебя не осуждают, так что ты тоже перестаёшь судить себя Брэд Питт

Также Питт рассказал о своём прошлом опыте с наркотикам. По его словам, слава, которая свалилась на него в 90-е, выбила его из колеи. Из-за марихуаны он стал отшельником и перестал думать даже о себе.

Напомним, что новости о разводе Питта и Джоли появились в 2016 году. Пара заявила об этом в сентябре, после того как актёр вышел из себя во время конфликта со своим 15-летним сыном на личном самолёте, сообщает The Sun UK. Тогда голливудская пара заявила, что они согласились урегулировать развод в частном порядке.

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