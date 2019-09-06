Брэд Питт раскрыл, что полтора года боролся с алкоголизмом после разрыва с Джоли

Голливудский актёр Брэд Питт в интервью признался, что после того, как его теперь уже бывшая жена Анджелина Джоли подала на развод, ему полтора года пришлось посещать собрания анонимных алкоголиков, чтобы справиться со своей пагубной зависимостью.
Я уже не мог справляться, поэтому мне нужно было завязывать с алкоголем. Все просто сидели вокруг и были настолько открытыми и честными... Никогда с таким не сталкивался. Безопасное место, где тебя не осуждают, так что ты тоже перестаёшь судить себя
Брэд Питт
Также Питт рассказал о своём прошлом опыте с наркотикам. По его словам, слава, которая свалилась на него в 90-е, выбила его из колеи. Из-за марихуаны он стал отшельником и перестал думать даже о себе.
Напомним, что новости о разводе Питта и Джоли появились в 2016 году. Пара заявила об этом в сентябре, после того как актёр вышел из себя во время конфликта со своим 15-летним сыном на личном самолёте, сообщает The Sun UK. Тогда голливудская пара заявила, что они согласились урегулировать развод в частном порядке.
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