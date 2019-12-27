То, чего все ждали целых 14 лет. Брэд Питт и Дженнифер Энистон снова вместе

Актёры расстались ещё в 2005 году, после того как у Пита завязался роман с Анджелиной Джоли на съёмках фильма "Мистер и миссис Смит". Однако теперь у поклонников пары появилась надежда на их воссоединение.

Кажется, отношения 56-летнего Пита и 50-летней Энистон вышли на новый уровень. Дженнифер справилась с болью от разрыва, а Брэд, по словам источника, давно попросил у неё прощения и не хочет зацикливаться на прошлом. И теперь между актёрами снова заметили особую связь, пишет Us Weekly. Они стали близки, но не торопятся бросаться в омут с головой.

У Брэда и Джен есть замечательная связь, которая иногда может показаться флиртом. Они в восторге от чувства юмора друг друга и обладают заразительной энергией, когда вместе. Однако настаивают, что их отношения чисто платонические Источник

Так, Питт в феврале пришёл на празднование 50-летия Энистон. В Рождество его заметили среди гостей на её вечеринке, а ещё они часто созваниваются и дружески болтают. Всё это даёт поклонникам повод думать, что их воссоединение не за горами.

Брэд Питт ушёл от Дженнифер к знойной красавице Джоли в 2005 году после пяти лет брака. Однако с Анджелиной он тоже расстался спустя 11 лет отношений. Энистон же в 2018-м развелась с актёром Джастином Теру. Так что теперь оба артиста свободны.