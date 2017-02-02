Брэд Питт проходит лечение от алкогольной зависимости

Как сообщают американские СМИ, после развода с Анджелиной Джоли Брэд Питт лечится от алкоголизма.
После развода с Анджелиной Джоли Брэд Питт лечится от алкогольной зависимости, чтобы ему разрешили видеться с детьми.
Журналистам стало известно, что от пагубной привычки он избавляется в фешенебельном отеле Casa Del Mar, специализирующемся на интенсивных программах для зависимых.
За пять дней лечения от алкогольной зависимости в клинике Брэд Питт потратил 15 тысяч долларов.
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