Брэд Питт проходит лечение от алкогольной зависимости

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Брэд Питт проходит лечение от алкогольной зависимости

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Как сообщают американские СМИ, после развода с Анджелиной Джоли Брэд Питт лечится от алкоголизма.

После развода с Анджелиной Джоли Брэд Питт лечится от алкогольной зависимости, чтобы ему разрешили видеться с детьми.

Журналистам стало известно, что от пагубной привычки он избавляется в фешенебельном отеле Casa Del Mar, специализирующемся на интенсивных программах для зависимых.

За пять дней лечения от алкогольной зависимости в клинике Брэд Питт потратил 15 тысяч долларов.

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