Дочь Брюса Уиллиса выложила фото в купальнике, звездой которых стал её папа

25-летняя Таллула Уиллис поделилась с подписчиками в "Инстаграме" снимком в купальнике. Но стоит отметить, что фанаты ждали от неё явно не такого.

От Таллулы, дочери Брюса Уиллиса и Деми Мур, никогда не знаешь чего ожидать. Эта девушка не стесняется смешить подписчиков и появляться перед ними не в самом лучшем свете. Вот и в этот раз она выложила фото с 64-летним папой, на которых они вместе отдыхали у бассейна. Но немного в нестандартном виде.

Снимки девушка подписала так: "Лучший способ поздравить кого-то с днём рождения — дать ему тебя сфотографировать". Судья по хештегу и дате поста, фотографом, сделавшим такие забавные снимки, стала Скаут — родная сестра Таллулы. Пользователи соцсети оценили юмор семьи Уиллис-Мур, посмеявшись в комментариях.

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