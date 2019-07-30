Дочь Брюса Уиллиса выложила фото в купальнике, звездой которых стал её папа

От Таллулы, дочери Брюса Уиллиса и Деми Мур, никогда не знаешь чего ожидать. Эта девушка не стесняется смешить подписчиков и появляться перед ними не в самом лучшем свете. Вот и в этот раз она выложила фото с 64-летним папой, на которых они вместе отдыхали у бассейна. Но немного в нестандартном виде.
Снимки девушка подписала так: "Лучший способ поздравить кого-то с днём рождения — дать ему тебя сфотографировать". Судья по хештегу и дате поста, фотографом, сделавшим такие забавные снимки, стала Скаут — родная сестра Таллулы. Пользователи соцсети оценили юмор семьи Уиллис-Мур, посмеявшись в комментариях.
Это войдёт в легенды. Или уже вошло
Пользователь "Инстаграма"
Боже, просто обожаю вас двоих!
Пользователь "Инстаграма"
Такое тело! Блин, это всё генетика или пилатес?
Пользователь "Инстаграма"
Дочери Брюса Уиллиса и Деми Мур опубликовали совместное голое фото в джакузи