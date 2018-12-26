Чернобыльцы подождут. Как чиновники Клинцов отбирали детей для отдыха в Турции

Как выяснил Лайф, по плану в Турции должны были отдохнуть дети из малообеспеченных семей, пострадавшие от последствий Чернобыльской катастрофы и дети-инвалиды.

Вот уже несколько дней подряд не стихает информационный шум: вместо тяжелобольных детей чиновники города Клинцы отправили на отдых в Турцию своих детей, да ещё и за счёт международного благотворительного фонда. Местные власти оправдывались тем, что делегация была не оздоровительная, да и для поездки отбирались лишь лучшие — победители соревнований и олимпиад. Однако Лайф выяснил, что изначально путёвку обещали детям-чернобыльцам. Но несостыковки и манипуляция информацией в истории небольшого брянского городка, ставшего теперь известным на всю Россию, на этом не заканчиваются.

Специальные дети

Клинцы встречают морозной погодой, природа вокруг заснежена, деревья пригибаются под белыми шапками. Люди едва начали сходить с поезда, а у перронов их уже ждут таксисты, наперебой обещая самую низкую цену. Я сажусь на маршрутку и еду в центр города — там у меня запланирована встреча с автором скандального видеоролика, где местные чиновники оправдываются: "А дети работников администрации — это не дети города Клинцы?"

— Поездка прошла ещё в марте. О том, что поехали не те дети, которые должны бы, по логике, поехать, люди говорят с апреля. Собственно, тогда и была сделана запись. Я долго терпел, прежде всего потому, что очень хорошо относился к Марине Михайловне (вдове убитого в Турции российского дипломата, в честь которого и назван международный благотворительный фонд, организовавший поездку детей. — Прим. ред.). Но потом была озвучена информация о новой поездке весной, и, чтобы ситуация не повторилась, я и опубликовал это видео, которое разлетелось по Сети, — рассказывает журналист портала Клинцы.info Владимир Шик.

— А кто вообще должен был поехать? Кому-то обещали?

— Есть заключение прокуратуры, что отбор детей вёлся с нарушениями. Что не была нигде опубликована информация о поездке детей. То есть были нарушены права на равный доступ несовершеннолетних для отдыха и досуга. Кроме того, было вообще непонятно, по каким критериям отбирались те или иные дети, администрация сама как-то решила, кому ехать.

— А фонд на какую-то конкретную программу выделял средства? Или, может, на конкретную группу?

— Его официальное название — Международный благотворительный фонд помощи детям с тяжёлыми заболеваниями и находящимся в тяжёлой жизненной ситуации имени Андрея Карлова, — заключает Владимир.

Фонд был организован в ноябре 2017 года. В его создании участвовали российские и турецкие дипломаты, предприниматели, общественные деятели, а также друзья убитого Андрея Карлова.

— Мы занимаемся оказанием помощи детям с тяжёлыми заболеваниями и тем, кто оказался в трудных условиях. Без сомнения, это очень достойный способ почтить память моего мужа, который много времени и сил тратил на благотворительность. Никогда и нигде того не афишируя, а действуя просто по зову сердца, — говорила президент благотворительного фонда — вдова Андрея Геннадьевича Марина Карлова.

Всего через несколько дней после этого события, 29 ноября 2017 года, местная администрация и представители фонда анонсируют одну из первых своих главных благотворительных акций: весной 2018 года в оздоровительную поездку в Турцию отправится первая группа детей Клинцов, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. Несмотря на то что трагедия произошла в далёком 1986 году, из-за сильнейшего радиоактивного загрязнения люди в Брянской области болеют до сих пор.

— Одной из форм развития отношений наших городов (имеется в виду турецкий город-побратим Демре. — Прим. ред.) станут поездки детей из Клинцов и других муниципалитетов области, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, для оздоровления на курортах Турции, — сообщал тогда глава администрации Сергей Евтеев.

В декабре глава города Олег Шкуратов говорил именно про поездку детей-инвалидов. Впрочем, в его заявлении так называемые чернобыльцы уже пропали.

— В администрации города прошла встреча руководства Клинцов и директора благотворительного фонда Карлова Вадима Солоцинского. Было решено, что первую группу детей на оздоровление в Турцию можно будет отправить в конце февраля — начале марта. У нас в городе живёт несколько десятков детей-инвалидов, для которых мы позднее разработаем специальную программу оздоровления, — говорил ранее нынешний глава города.

Интересуюсь у местного журналиста, сколько же всего из 50 детей, отправившихся в Турцию, поехало детей чиновников.

— По моим данным, около 10, но остальные так или иначе знакомы с представителями администрации, находятся в дружеских связях. То есть дети из семей крупных предпринимателей и правоохранителей города.

Мария Карлова давала пресс-конференцию, на которой говорила, что отбор детей вёлся исключительно исходя из успехов ребят в спорте, научной или общественной деятельности. Что поездка не предполагала присутствия больных детей, поскольку они должны были принять участие в общественных мероприятиях — например, вахте памяти у монумента, посвящённого российскому дипломату.

— Я не знаю, насколько были успешны те или иные дети в каких-то направлениях. Знаю, что дочь мэра действительно занимается спортом. Но также я знаю семью — обыкновенную, небогатую и не связанную с администрацией никак. Девочка запросто могла претендовать на поездку, потому что она волонтёр-медик. Ей даже специальную футболку для этого сделали. Но её не взяли, зато потом в отчётах были фотографии детей там в таких же волонтёрских футболках, хотя они-то никакими волонтёрами-медиками не были, — заключает Владимир.

Думали, кого включить в делегацию

Я направляюсь на встречу с главным героем скандального видео — главой города Олегом Шкуратовым. Удаётся поговорить только по телефону.

Первый вопрос, который ему задаю, — кто должен был ехать в Турцию, почему это были не дети-инвалиды?

— Послушайте, мне глубоко неприятна сложившаяся ситуация, потому что из-за одного журналиста, решившего устроить себе пиар-акцию, началась настоящая травля детей в городе, Марины Карловой и всех причастных к поездке. Да, там действительно были дети чиновников. Хотя правильнее сказать — муниципальных служащих. Изначально планировалась поездка только для участников движения "Юнармия" — для проведения памятных мероприятий, посвящённых Андрею Карлову. Но у нас в городе не было столько ребят в этой организации. Стали думать, кого ещё можно включить в состав делегации. Решили остановиться на победителях спортивных соревнований и научных олимпиад, — поясняет мэр Клинцов.

— То есть о поездке детей с заболеваниями или из малоимущих семей вообще речи изначально не шло?

— Нет, но и это не было препятствием для отбора, — противоречит своим же более ранним словам Шкуратов. — Я так скажу: среди тех детей, что причисляют к чиновникам, две семьи, где есть только матери. То есть это неполные семьи. Была семья, где у ребёнка есть инвалидность. Как бы то ни было, в свете того, что происходит, я принял для себя решение направить в фонд имени Андрея Карлова 450 тысяч рублей — в счёт оплаты поездки 15 детей, про которых говорят, что они дети чиновников. Объясняю, откуда такая сумма взялась. Исходил из расчёта 30 тысяч рублей на человека. Во столько мне, например, обошлась эта поездка, хотя я ехал как сопровождающий.

Чем больше говорил Олег Павлович, тем отчётливее у меня складывалось впечатление, что в Клинцах существуют два Шкуратова. Или две администрации города и фонда. Одни говорят, что надо помогать инвалидам, сами же обозначают, каким именно, но когда доходит до дела, герои репортажа внутренне перестраиваются и говорят про юнармейцев, отличников и спортсменов. Несомненно, последние за свои успехи действительно заслуживают наград, будь они дети чиновников или нет. Но зачем же было тогда обнадёживать людей в городе, для которых помощь благотворительного фонда — единственный способ отправить больного ребёнка на отдых и лечение за границу?

Уже после нашего разговора с главой города телеграм-канал Mash публикует информацию, что в октябре 2017 года 20 клинцовских школьников отправились в Санкт-Петербург за счёт местных властей. Примечательно, что 14 из них были впоследствии включены в состав участников той самой поездки в Турцию. Возможно, речь всё про тех же лучших и сильнейших детей сотрудников местной администрации.

Блеск и нищета Клинцов

Задаю ещё несколько важных вопросов.

— Олег Павлович, 450 тысяч — это крупная сумма. Не могу не спросить — откуда деньги? Ведь, насколько я знаю, ваш официальный ежегодный заработок превышает 66 миллионов рублей.

— Послушайте, я занимаю пост главы города на общественных началах. За свою работу на этом посту я не получаю ни копейки. Я не скрываю, что у меня есть бизнес, который приносит мне доход. Каждый год я сдаю декларации и их проверяют компетентные органы. Если бы у них было хоть малейшее подозрение, что что-то не так, мы бы с вами, наверное, не говорили.

— А нет конфликта интересов с учётом занимаемой должности главы города и бизнеса в этом же городе?

— Я повторяю, компетентные органы всё регулярно проверяют. Никаких претензий у них ко мне не возникало, — прекращает разговор Олег Шкуратов, ссылаясь на загруженность делами и предстоящую поездку в областной центр к губернатору.

Общаюсь с местными жителями на эту тему. Клинчане периодически не без ноты раздражения в голосе советуют мне съездить на улицу Семейную — мол, получу ответы на многие вопросы. Иначе как "местная Рублёвка" её не называют — именно там расположены дома чиновников. Что кто-то меня пустит на порог и захочет там говорить, я, естественно, сомневаюсь, но решаю хотя бы посмотреть на этот элитный район.

Таксисты сначала говорят, что без понятия, какой адрес у мэра, относятся к просьбе отвезти меня с недоверием. Но мы разговариваемся, я объясняю, кто я и зачем мне на Семейную, — мужчины соглашаются поехать. Мой шофёр в дороге с возбуждением объясняет.

— Я обалдел, когда услышал, что Шкуратов в день получает больше 100 тысяч. Люди в городе в среднем получают 10–15 тысяч в месяц! Нет, ну где это видано, чтобы зарплата главы города была 1/6 от бюджета города?

— Мне он сказал сегодня, что зарплату как глава города не получает. Исключительно с бизнеса.

— Ага, знаем. Предыдущие главы тоже бизнесменами были. Везде тротуары делали, плитку клали, а компании-то их всё делали. Но эти хотя бы делали, город изменялся, — сетует таксист, подъезжая к Семейной.

Как и предполагалось, дома действительно отличные — многоэтажные с балкончиками и колоннами, некоторые, словно новогодние ёлки, покрыты праздничными гирляндами. Впрочем, большую часть домов, как и все участки, скрывают двухметровые заборы. Как и полагается при таком типе жилья, покой его хозяев бдительно стерегут. По периметру видеокамеры, на въезде шлагбаум и будка охраны. Из выезжающего с территории "мерседеса" на меня с большим подозрением смотрит водитель, кто на заднем сиденье — неизвестно. Но представилось в тот момент, что это как раз Шкуратов — поехал в областную столицу к губернатору.