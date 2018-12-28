Как это мэрско! Что известно о мэре Клинцов, который использовал детей-инвалидов

Сюжет многим известного сериала "Домашний арест" писался с чиновников из российской глубинки. И хоть авторы утверждают, что образы в нём собирательные, некоторые из "слуг народа" сделали всё, чтобы прототипами назвали именно их. В марте этого года администрация города Клинцы отправила по бесплатным путёвкам в Турцию своих собственных детей вместо тяжелобольных и малообеспеченных.

Брянские чиновники решили, что они достойнее всех, и отправили своих детей в Турцию за счёт благотворительного фонда. Власти города Клинцы не стали уведомлять местных жителей о бесплатных путёвках и отобрали школьников по своему усмотрению. А поскольку свой ребёнок всегда самый лучший, то у них просто не было выбора...

Среди счастливчиков оказалась и дочь мэра, доход которого в прошлом году составил 67 млн рублей. Таким образом, чиновник зарабатывает примерно 180 тыс. рублей в день. Но, несмотря на это, его дочка всё равно воспользовалась льготами и слетала в Турцию не за счёт папы.

Перед тем, как сколотить столь огромное состояние, Олег в течение двух лет работал в туристическом бизнесе. Там не сложилось, и он стал искать для себя более подходящее место и в 2013 году наткнулся на золотую жилу. Мужчина занялся коммунальными услугами, став гендиректором ООО "Благоустройство". Именно в этот период его политическая карьера пошла ввысь.

Впрочем, сам Олег Шкуратов заявил, что не видит в этом никакой проблемы — мол, путёвки получили одарённые дети, добившиеся успехов в учёбе, спорте и общественной деятельности.

По словам Шкуратова, 16-летняя Алина (имя изменено) — призёр и победитель областных и районных соревнований по лёгкой атлетике. И этого оказалось достаточно, чтобы девочка получила путёвку вместо ребёнка из малообеспеченной семьи.

При этом, судя по социальным сетям, Алина регулярно бывает на море, в свободное время занимается спортом и любит кататься на лошадях — это лишены многие её сверстники. Если некоторым остаётся только мечтать о таком времяпрепровождении, то Алина живёт вполне насыщенной жизнью.

Молодая и заботливая жена

Жена Шкуратова Марина Бубнова (похоже, что девушка решила сохранить девичью фамилию, чтобы не привлекать к себе внимания) младше его на 10 лет и не особо утруждает себя тяжёлыми заботами, занимаясь готовкой и путешествуя вместе с семьёй.

Марина не так увлечена социальными сетями, но изредка делится своими успехами с подписчиками. Например, как она испекла торт или закрыла соленья на зиму. Тем временем Шкуратов пообещал провести отбор детей более тщательно, но только в следующем году...