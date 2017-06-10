Ужасное выпускное платье возмутило пользователей Facebook

Ди Льюис поделилась фотографиями дизайнерского выпускного платья дочери на своей странице в "Фейсбуке". И Ди, и её дочь Малекса были в ужасе от наряда, за который заплатили 300 долларов. Теперь их возмущение разделили тысячи пользователей соцсети.

Жительница Нью-Йорка Ди Льюис опубликовала на своей странице в "Фейсбуке" фотографии дочери в нелепом уродливом платье. По задумке дизайнера, именно в этом наряде Малекса должна была отправиться на выпускной вечер. За свою работу мастер потребовал 300 долларов.

Малекса пришла в отчаяние и отказалась идти на выпускной в этом "роскошном" наряде. Вечер спасла подруга Ди — она отдала девушке платье своей дочери, которая закончила школу в прошлом году. Однако Ди Льюис по-прежнему в ярости: дизайнер отказался вернуть деньги за испорченное настроение.

Пользователи соцсети горячо поддержали возмущённую мать. На данный момент её публикация набрала больше двух тысяч лайков и 3,5 тысячи комментариев.