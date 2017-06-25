Пародии на знаменитостей сделали домохозяйку с юморком звездой "Инстаграма"

Селесте Барбер, 35-летняя мать двоих детей из Сиднея, завоевала любовь почти двух миллионов подписчиков благодаря своим остроумным и искромётным пародиям на фотографии знаменитостей.
Жертвами её чувства юмора уже стали Ким Кардашьян, Сия, Кэти Перри, Бритни Спирс и даже Джастин Бибер.
Австралийка покоряет каждого своей безграничной харизмой, отсутствием комплексов и страха показаться смешной. Она без стыда позирует в нижнем белье, копируя нелепые позы звёзд и демонстрируя своё далёкое от глянцевого идеала тело.
Особое внимание стоит обратить на пародийные видеоролики Селесте. В них она высмеивает гламурную жизнь знаменитостей, столь отличную от обыкновенной, сравнивая её с бытовыми ситуациями.
- Популярные
- По времени