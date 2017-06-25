Пародии на знаменитостей сделали домохозяйку с юморком звездой "Инстаграма"

Согласитесь, что фотографии знаменитостей и моделей, которые мы видим в социальных сетях, порой нагоняют тоску и наводят на мысль, что наша жизнь далека от идеала. К счастью, в "Инстаграме" есть аккаунт, который способен развеять все эти грустные мысли благодаря потрясающему чувству юмора фотопародистки из Сиднея.

Met prep. #celestechallengeaccepted #celestebarber #funny #metgala #kimkardashian #kimkardashianwest Публикация от Celeste Barber (@celestebarber) Май 1 2017 в 3:44 PDT

Селесте Барбер, 35-летняя мать двоих детей из Сиднея, завоевала любовь почти двух миллионов подписчиков благодаря своим остроумным и искромётным пародиям на фотографии знаменитостей.

Cooks dinner once. #celestechallengeaccepted #celestebarber #funny #katyperry ( @mrsmillahs ) Публикация от Celeste Barber (@celestebarber) Июн 3 2017 в 3:00 PDT

Жертвами её чувства юмора уже стали Ким Кардашьян, Сия, Кэти Перри, Бритни Спирс и даже Джастин Бибер.

One must get their sexy on in the middle of a stairwell so NO ONE can escape you. #celestechallengeaccepted #celestebarber #funny #hoskelsa Публикация от Celeste Barber (@celestebarber) Мар 14 2017 в 3:32 PDT

Австралийка покоряет каждого своей безграничной харизмой, отсутствием комплексов и страха показаться смешной. Она без стыда позирует в нижнем белье, копируя нелепые позы звёзд и демонстрируя своё далёкое от глянцевого идеала тело.

When you're trying to be sexy but your #hothusband gets scared and calls the police. #amiright #tyga Публикация от Celeste Barber (@celestebarber) Фев 20 2017 в 1:44 PST

Особое внимание стоит обратить на пародийные видеоролики Селесте. В них она высмеивает гламурную жизнь знаменитостей, столь отличную от обыкновенной, сравнивая её с бытовыми ситуациями.