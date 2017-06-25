Пародии на знаменитостей сделали домохозяйку с юморком звездой "Инстаграма"

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Пародии на знаменитостей сделали домохозяйку с юморком звездой "Инстаграма"

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Фото © Instagram/celestebarber

Согласитесь, что фотографии знаменитостей и моделей, которые мы видим в социальных сетях, порой нагоняют тоску и наводят на мысль, что наша жизнь далека от идеала. К счастью, в "Инстаграме" есть аккаунт, который способен развеять все эти грустные мысли благодаря потрясающему чувству юмора фотопародистки из Сиднея.

Met prep. #celestechallengeaccepted #celestebarber #funny #metgala #kimkardashian #kimkardashianwest

Публикация от Celeste Barber (@celestebarber)

Селесте Барбер, 35-летняя мать двоих детей из Сиднея, завоевала любовь почти двух миллионов подписчиков благодаря своим остроумным и искромётным пародиям на фотографии знаменитостей.

Cooks dinner once. #celestechallengeaccepted #celestebarber #funny #katyperry ( @mrsmillahs )

Публикация от Celeste Barber (@celestebarber)

Жертвами её чувства юмора уже стали Ким Кардашьян, Сия, Кэти Перри, Бритни Спирс и даже Джастин Бибер.

Австралийка покоряет каждого своей безграничной харизмой, отсутствием комплексов и страха показаться смешной. Она без стыда позирует в нижнем белье, копируя нелепые позы звёзд и демонстрируя своё далёкое от глянцевого идеала тело.

When you're trying to be sexy but your #hothusband gets scared and calls the police. #amiright #tyga

Публикация от Celeste Barber (@celestebarber)

Особое внимание стоит обратить на пародийные видеоролики Селесте. В них она высмеивает гламурную жизнь знаменитостей, столь отличную от обыкновенной, сравнивая её с бытовыми ситуациями.

A model prepares. #celestechallengeaccepted #celestebarber #funny #mirandakerr @mirandakerr

Публикация от Celeste Barber (@celestebarber)

Автор:
Юлия Зинченко
ЮЗ
Юлия Зинченко
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