Самодельный бассейн на балконе многоэтажки стал топовым мемом

В Сети начинает активно распространяться фотография, у которой есть все шансы на то, чтобы стать лучшим мемом этого месяца. Предприимчивые родители героя снимка решили сделать жаркий бразильский денёк более приятным для своего сына и превратили балкон обычной квартиры в импровизированный бассейн.

Изначально фото появилось в "Твиттере", но колоссальную популярность оно приобрело благодаря сайтам Reddit и Imgur. Многие пользователи Сети упрекают тех, кто это придумал, в том, что они подвергают своего ребёнка опасности.

Дабы опровергнуть их опасения, кто-то рассчитал, выдержит ли балкон такой вес по формуле (W)5' X (L)10' X (D)2' = 100 CF = 750 галлонов = 6000 фунтов воды = 3 тонны. Согласно заявлению строителей, балконы в новых домах могут выдерживать 90 килограммов на квадратный метр. Всё это действительно приводит к тому, что воду следует откачать, а ребёнка убрать с опасной территории.