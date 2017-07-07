Раскрыта тайна птенцов голубей: пользователь Dirty.ru запечатлел одного из них

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Раскрыта тайна птенцов голубей: пользователь Dirty.ru запечатлел одного из них

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Фото © d3.ru/degressor

Большинство из нас никогда не видело птенцов голубя: возникает ощущение, что они вылупляются сразу взрослыми, толстыми и наглыми. Но пользователь с ником degressor опроверг этот стереотип: он выложил в Сеть фотографию птенца, который вылупился в коробке на его балконе.

<p>Фото © <a href="https://d3.ru/user/degressor/posts/" target="_blank">d3.ru/degressor</a></p>

Пользователь сайта d3.ru рассказал, что пытался помешать голубю устроить ясли на его балконе, но тот успел свить гнездо и снести яйца за один день отсутствия хозяев.

<p>Фото © <a href="https://d3.ru/user/degressor/posts/" target="_blank">d3.ru/degressor</a></p>

К сожалению, птенец вылупился лишь из одного яйца. Второе так и осталось лежать в гнезде.

<p>Фото © <a href="https://d3.ru/user/degressor/posts/" target="_blank">d3.ru/degressor</a></p>

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