Горячие штучки: художник из Бельгии превращает хот-доги в мировых знаменитостей

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Горячие штучки: художник из Бельгии превращает хот-доги в мировых знаменитостей

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Коллаж © L!FE  Фото: © instagram.com/burpzine

Хот-доги — это не только вкусная и быстрая еда, но и безграничное поле для творчества. Именно так считает бельгийский фуд-стилист Эрик Верниуве. С помощью хот-догов и сосисок он повторяет самые знаменитые фотографии мировых звёзд.
Сосиска Сальвадор Дали

Фуд-стилист Эрик Верниуве воссоздаёт знакомые всем фотографии и сцены из кино с помощью хот-догов и сосисок. Героями его работ становятся актёры, музыканты, художники и персонажи культовых фильмов.

Хот-дог Леди Гага

Это становится какой-то одержимостью. Я что-то вижу и сразу думаю: "Могу ли я превратить это в хот-дог?"

Эрик Верниуве

Сосиска Спок

Эрик вовсе не считает, что занимается искусством, которое останется в веках. Он признаёт, что его фотографии — это веселье без глубины. Но именно это и привлекает людей в его работах.

Хот-дог из фильма "Психо"

Свои работы фуд-стилист выкладывает в свой "инстаграм", где пока меньше двух тысяч подписчиков. Впрочем, число поклонников сосисочного творчества неуклонно растёт.

Дог Вейдер
Автор:
Татьяна Кондратьева
ТК
Татьяна Кондратьева
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