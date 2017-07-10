Горячие штучки: художник из Бельгии превращает хот-доги в мировых знаменитостей

Хот-доги — это не только вкусная и быстрая еда, но и безграничное поле для творчества. Именно так считает бельгийский фуд-стилист Эрик Верниуве. С помощью хот-догов и сосисок он повторяет самые знаменитые фотографии мировых звёзд.

Публикация от Erik Vernieuwe (@burpzine) Июн 22 2017 в 10:59 PDT Сосиска Сальвадор Дали Сосиска Сальвадор Дали

Фуд-стилист Эрик Верниуве воссоздаёт знакомые всем фотографии и сцены из кино с помощью хот-догов и сосисок. Героями его работ становятся актёры, музыканты, художники и персонажи культовых фильмов.

Публикация от Erik Vernieuwe (@burpzine) Апр 19 2017 в 11:01 PDT Хот-дог Леди Гага Хот-дог Леди Гага

Это становится какой-то одержимостью. Я что-то вижу и сразу думаю: "Могу ли я превратить это в хот-дог?" Эрик Верниуве

Публикация от Erik Vernieuwe (@burpzine) Июн 21 2017 в 11:01 PDT Сосиска Спок Сосиска Спок

Эрик вовсе не считает, что занимается искусством, которое останется в веках. Он признаёт, что его фотографии — это веселье без глубины. Но именно это и привлекает людей в его работах.

Публикация от Erik Vernieuwe (@burpzine) Май 24 2017 в 11:03 PDT Хот-дог из фильма "Психо" Хот-дог из фильма "Психо"

Свои работы фуд-стилист выкладывает в свой "инстаграм", где пока меньше двух тысяч подписчиков. Впрочем, число поклонников сосисочного творчества неуклонно растёт.