Горячие штучки: художник из Бельгии превращает хот-доги в мировых знаменитостей

Сосиска Сальвадор Дали
Фуд-стилист Эрик Верниуве воссоздаёт знакомые всем фотографии и сцены из кино с помощью хот-догов и сосисок. Героями его работ становятся актёры, музыканты, художники и персонажи культовых фильмов.
Хот-дог Леди Гага
Это становится какой-то одержимостью. Я что-то вижу и сразу думаю: "Могу ли я превратить это в хот-дог?"
Эрик Верниуве
Сосиска Спок
Эрик вовсе не считает, что занимается искусством, которое останется в веках. Он признаёт, что его фотографии — это веселье без глубины. Но именно это и привлекает людей в его работах.
Хот-дог из фильма "Психо"
Свои работы фуд-стилист выкладывает в свой "инстаграм", где пока меньше двух тысяч подписчиков. Впрочем, число поклонников сосисочного творчества неуклонно растёт.
Дог Вейдер
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