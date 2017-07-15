Рождённый есть танцевать не может. Пара не смогла повторить трюк Патрика Суэйзи

Знаменитый танец Патрика Суэйзи и Дженнифер Грей в фильме "Грязные танцы" стал легендарным. Не менее эпичным получился дуэт Энди и Шерон Прайсов, которые попытались повторить ту же сцену из киноленты, но в итоге попали в больницу.

Влюблённые готовились к свадьбе и хотели удивить гостей постановкой знаменитого танца из фильма. Оба они являются поклонниками поп-культуры 80-х годов прошлого века, поэтому сомнений быть не могло — это по-настоящему их танец.

И вот наконец настала долгожданная репетиция: 52-летняя Шерон побежала навстречу своему 51-летнему жениху, их глаза горели огнём, она прыгает в его объятия, и через секунду они оказываются на траве, будучи не в силах встать. Энди потерял сознание, а его возлюбленная сильно ушиблась. Им обоим срочно потребовалась помощь врачей.

Когда пострадавшая рассказала медикам, что с ними случилось, они долго смеялись и не могли успокоиться. Кроме того, когда они прибыли на место, им пришлось расцеплять ноги находящихся в бессознательном состоянии танцоров. Сейчас пара уже хорошо себя чувствует, но у них иногда побаливают спины и ноги. Зато они решили, что на свадьбе будут танцевать медленный танец.