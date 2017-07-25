Выступление Трампа осталось незамеченным, и всё из-за бровей этой женщины

В Сети набирает популярность видео с выступлением президента США Дональда Трампа благодаря женщине со странной формой бровей.

Во время выступления Дональда Трампа об отмене реформы здравоохранения и защиты пациентов в США всё внимание было приковано не к президенту, а к неизвестной женщине.

На кадрах видно, как позади президента США стоит женщина с печальным лицом, наивными большими глазами и... с необычными нарисованными бровями.

Примечательно, что перед началом своего выступления Трамп попросил республиканцев в сенате Конгресса США принять правильное решение в области здравоохранения, но, судя по всему, просьбы президента проигнорировали.

Стоит отметить, что ничего не подозревающая женщина мгновенно стала объектом для колких шуток среди пользователей "Твиттера".

"Когда понимаешь, что твои брови стали жертвами реформы здравоохранения Обамы".

When you realize that your eyebrows are a victim of Obamacare. pic.twitter.com/k8DCZq17ot — Bad Guy Zero (@BadGuyZero) 24 июля 2017 г.

"Мне жаль эту женщину. Пресс-конференция закончится, и она узнает, что о ней говорит весь "Твиттер".