10 недовольных животных, которых лучше оставить в покое

Животные — самые милые на свете существа. Они могут быть восхитительными, пушистыми и верными, но даже у них, как и у всех нас, тоже иногда бывает плохое настроение. И вместо того чтобы дать им побыть наедине с собой, их хозяева достали камеры и начали фотографировать.

Пушистик явно остался недоволен своей новой стрижкой

То ли кошка, то ли сатана

По взгляду кота становится понятно, кто сегодня отужинает целой жареной курицей

Птенец остался недоволен, когда его попросили покинуть поле для гольфа

День рождения уже не в радость

Дайвер хотел сделать фото морской черепахи, но выбрал неподходящий момент

Этот пёсик собрался на разборки с хозяином, который вовремя не накормил его

Я сегодня плохо выгляжу, поэтому никаких съёмок

Вот это я понимаю — охрана

Кошка, видимо, не очень хотела мыться, но её заставили