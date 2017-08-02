Хомяк решил заняться спортом, и всё вдруг как-то закрутилось...

В Сети набирает популярность видео с хомяками, которые решили заняться фитнесом в колесе, но одному из них оказалось слишком мало места.

На "Ютубе" появился видеоролик с хомяками, которые одновременно изъявили желание воспользоваться "фитнес-колесом". За несколько дней забавный видеоролик собрал более 850 тысяч просмотров.

На кадрах видео можно рассмотреть, как двое хомяков решают побегать в колесе. Но, поняв, что места для двоих там слишком мало, белый грызун раскрутил колесо так, что рыжий хомяк вылетел из него и зацепился за металлическую подставку.

Потерпевший несколько секунд провисел на перекладине, после чего благополучно смог вернуться в колесо, выгнав оттуда своего обидчика. Стоит отметить, что третий свидетель предпочёл не вмешиваться в конфликт, а набивать щёки.