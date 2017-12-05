Пользователи высмеяли Ксению Собчак за "Питербург"

Телеведущая и журналист Ксения Собчак опубликовала в "инстаграме" фото, на котором позирует в пышном платье с красивым букетом в руке. В посте светская львица поведала подписчикам о замечательно проведённых выходных в своём родном городе.
Ещё одна краснодипломница!
elenagrigorieva1991
Ужас, сначала всех обоcрать, а потом любимый Петербург
tatynamikina
Вот так, товарищи! ПИтербург! А это всё-таки наш будущий президент как-никак
po.jul
Ахаха, безграмотная президентша
artem_rogozin
Да Ксюша спецом так написала, чтобы устроить хай в комментариях. Она всегда так действовала, раздражая народ. В этом фишка, а вы ведётесь
varvaramakovey
Боже мой, взрослая женщина, а писать грамотно не научилась. Зато в президенты метит! И обратите внимание — это не опечатка! Буквы "Е" и "И" далеко стоят... Стыдно-то как
belkina2324
- Популярные
- По времени