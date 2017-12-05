Пользователи высмеяли Ксению Собчак за "Питербург"

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Пользователи высмеяли Ксению Собчак за "Питербург"

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Подписчики Ксении Собчак возмутились её безграмотностью после того, как в подписи к фото она написала название своего родного города с ошибкой.

Телеведущая и журналист Ксения Собчак опубликовала в "инстаграме" фото, на котором позирует в пышном платье с красивым букетом в руке. В посте светская львица поведала подписчикам о замечательно проведённых выходных в своём родном городе.

Ещё одна краснодипломница!

elenagrigorieva1991

Ужас, сначала всех обоcрать, а потом любимый Петербург

tatynamikina

Вот так, товарищи! ПИтербург! А это всё-таки наш будущий президент как-никак

po.jul

Ахаха, безграмотная президентша

artem_rogozin

Да Ксюша спецом так написала, чтобы устроить хай в комментариях. Она всегда так действовала, раздражая народ. В этом фишка, а вы ведётесь

varvaramakovey

Боже мой, взрослая женщина, а писать грамотно не научилась. Зато в президенты метит! И обратите внимание — это не опечатка! Буквы "Е" и "И" далеко стоят... Стыдно-то как

belkina2324

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