Студентка проиграла спор в Twitter и неделю будет ходить в костюме ёлки

Будьте осторожнее со своими обещаниями! Студентка Университета Алабамы Келси Холл разместила в "Твиттере" фотографию себя в костюме новогодней ёлки и поспорила, что если снимок наберёт тысячу репостов, то она проходит в праздничном костюме весь семестр, сообщает HuffPost.
1,000 retweets and I’ll wear this to all my classes for the rest of the semester pic.twitter.com/uzIDepK43k— Kelsey Hall (@kelseyhall1313) 3 декабря 2017 г.
К тому, что произошло дальше, 21-летняя девушка была совсем не готова. Келси, которая учится на химика, рассказала, что костюм ей подарила мама и она думала, что друзья просто посмеются над ним... Но в итоге пост набрал более 20 тыс. репостов и 35 тыс. лайков!
Я даже представить не могла, что мне удастся набрать хотя бы тысячу ретвитов. Мой максимум — это пять! Конечно, ходить в нём жарковато. На улице по-прежнему тепло, но я сдержу слово!
Келси Холл
Day 2: it’s raining and this costume is about to get all wet and gross pic.twitter.com/umqaOoPob2— Kelsey Hall (@kelseyhall1313) 5 декабря 2017 г.
Семестр заканчивается на следующей неделе, так что страдать Келси осталось совсем недолго. Тем временем все желающие фотографируются с девушкой, которая выглядит не очень счастливой...
Dreams really do come true y’all #RollTide pic.twitter.com/BMUdJn8UEl— Colin (@C_Mil11) 4 декабря 2017 г.
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