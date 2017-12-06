Студентка проиграла спор в Twitter и неделю будет ходить в костюме ёлки

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Студентка проиграла спор в Twitter и неделю будет ходить в костюме ёлки

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Фото © Twitter/Kelsey Hall

21-летняя девушка решила проверить, сможет ли её фотография в странном наряде набрать тысячу репостов...

Будьте осторожнее со своими обещаниями! Студентка Университета Алабамы Келси Холл разместила в "Твиттере" фотографию себя в костюме новогодней ёлки и поспорила, что если снимок наберёт тысячу репостов, то она проходит в праздничном костюме весь семестр, сообщает HuffPost.

К тому, что произошло дальше, 21-летняя девушка была совсем не готова. Келси, которая учится на химика, рассказала, что костюм ей подарила мама и она думала, что друзья просто посмеются над ним... Но в итоге пост набрал более 20 тыс. репостов и 35 тыс. лайков!

Я даже представить не могла, что мне удастся набрать хотя бы тысячу ретвитов. Мой максимум — это пять! Конечно, ходить в нём жарковато. На улице по-прежнему тепло, но я сдержу слово!

Келси Холл

Семестр заканчивается на следующей неделе, так что страдать Келси осталось совсем недолго. Тем временем все желающие фотографируются с девушкой, которая выглядит не очень счастливой...

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