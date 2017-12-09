Видео про то, как блондинка открывает шампанское, стало вирусным

В свой 21-й день рождения Линдсей Болланд, студентка факультета бизнеса университета Аризоны, решила отпраздновать бутылкой игристого, которую она вызвалась открыть собственноручно. Процесс записывала на камеру её подруга, 23-летняя Анджелина Теодорс, и не зря...

Сидя на кровати в своей квартире, совершеннолетняя Линдсей со вкусом предвкушала откупоривание своей первой бутылки шампанского, пишет Daily Mail.

Но вместо звука вылетевшей пробки и хрустального звона бокалов процесс завершился разливанием содержимого на кровать хозяйки, где лежал её телефон. Та в ужасе подскочила, чтобы спасти шампанское, но споткнулась и упала прямо возле кровати, резко пропадая из объектива камеры.

К ней сразу же подбежала Анджелина и, сквозь смех и слёзы, увидела картину, которую нужно было писать маслом: Линдсей растянулась на полу, держа бутылку в сантиметрах от пола. С тех пор подруги раз десять пересмотрели видеозапись и после каждого просмотра смеялись над ней ещё сильней.