Видео про то, как блондинка открывает шампанское, стало вирусным

Сидя на кровати в своей квартире, совершеннолетняя Линдсей со вкусом предвкушала откупоривание своей первой бутылки шампанского, пишет Daily Mail.
Но вместо звука вылетевшей пробки и хрустального звона бокалов процесс завершился разливанием содержимого на кровать хозяйки, где лежал её телефон. Та в ужасе подскочила, чтобы спасти шампанское, но споткнулась и упала прямо возле кровати, резко пропадая из объектива камеры.
К ней сразу же подбежала Анджелина и, сквозь смех и слёзы, увидела картину, которую нужно было писать маслом: Линдсей растянулась на полу, держа бутылку в сантиметрах от пола. С тех пор подруги раз десять пересмотрели видеозапись и после каждого просмотра смеялись над ней ещё сильней.
Мы поделились видео с друзьями в университете, теперь нас знают как "Тупую и ещё тупее"! После того дня Линдсей всегда выбирает шампанское с обычными пробками
Анджелина Теодорс
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