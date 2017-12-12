10 странных туалетов, создатели которых не догадывались об их предназначении

Недавно открывшийся в Ростове-на-Дону аэропорт Платов успел прославиться в Сети необычным дизайном туалета: его создатели явно считают, что посетителям нечего скрывать от мира. Лайф собрал ещё 10 туалетов, дизайнеры которых так и не поняли, что и зачем они построили.

Не для стесняшек. Туалеты в ростовском аэропорту удивили посетителей

Туалет в студенческом общежитии. Полупрозрачные стёкла сохраняют интригу

Чудо архитектурной мысли — чаша "Генуя" и унитаз с бачком 2 в 1. И никаких перегородок!

Что значит "ноги не умещаются"? Вы на него что, садиться собрались?

Унитаз для тех, кто привык работать на публику

Почувствуйте себя участником лыжных гонок

Если с другом вышел в путь — веселей дорога...

Без друзей меня чуть-чуть, а с друзьями — много!

На этой дверце просто необходим кодовый замок

Фаянсовый трон сбрасывает тех, кто его недостоин

Усаживайтесь поудобнее, ни в чём себе не отказывайте!