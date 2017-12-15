Девушка уговорила парня бросить пить за £100, но он нашёл гениальный выход

27-летний Джейми Стокс злоупотреблял алкоголем, поэтому его девушка Хлоя Вудленд решила бороться с проблемой с помощью спора на деньги.

Требования Хлои были довольно просты: Джейми разрешалось выпивать лишь один стакан перед сном, и если он сможет ограничиться малым количеством хмельного напитка, то по окончании спора она заплатит ему £100.

Джейми с радостью согласился на спор, но в этот же момент начал сомневаться в своих силах и продумывать различные пути выхода из ситуации. И нашёл гениальный способ обмануть свою возлюбленную.

Я не знал, что делать, потому что это было очень тяжело. Но так получилось, что я зашёл в супермаркет, а там продавали огромный стакан, и я купил его Джейми Стокс

Но кроме стакана он прихватил с собой ещё несколько банок сидра Magners. Придя домой, Джейми принялся переливать сидр в новый стакан, а затем поделился своим гениальным способом с пользователями "Фейсбука".

В этого плохого мальчика поместилось семь банок сидра. В нашем споре она не обговорила, какого размера должен быть стакан. Поэтому всё по-честному. Я изо всех сил старался допить его, но на дне ещё осталось Джейми Стокс

Видео начало стремительно набирать популярность в Сети, и к настоящему моменту его посмотрело более одного миллиона человек.