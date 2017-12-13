Видео с японкой, которая впервые за 4 года встала на коньки, стало вирусным

Подруга девушки сняла первое за долгие годы катание на видео и выложила его в "Твиттер", где ролик за несколько дней посмотрели почти 10 млн пользователей.

Главная героиня видео 16-летняя Мадока Такаяма и её подруга Киока Танака учатся в колледже в японском городе Ямагути. На выходных Киока позвала Мадоку покататься на коньках, и девушка с радостью согласилась, несмотря на то что не каталась четыре года.

Мадока говорила, что давно не каталась на коньках, поэтому мне захотелось пригласить её на каток, чтобы она вспомнила, как это делается. Она согласилась и сказала, что ничего не боится Киока Танака

Как только Мадока была готова кататься, её подруга достала телефон и начала снимать её на камеру. Девушка не смогла удержать равновесие и упала. Но она не расплакалась от сильного падения, а только начала громко смеяться.

Мне не было больно. Ни царапины! С каждым падением мне становилось только веселее Мадока Такаяма

Киока выложила видео в "Твиттер", и за несколько дней его посмотрели около 10 млн человек. В комментариях они написали, что не могли перестать смеяться над девушкой.

На секунду мне стало жаль её, но я смеялась над ней секунд 10 otinnedisi