Видео с японкой, которая впервые за 4 года встала на коньки, стало вирусным

Главная героиня видео 16-летняя Мадока Такаяма и её подруга Киока Танака учатся в колледже в японском городе Ямагути. На выходных Киока позвала Мадоку покататься на коньках, и девушка с радостью согласилась, несмотря на то что не каталась четыре года.
滑れんのに最初からいく勇気✋ pic.twitter.com/kUHC8fS6hB— きょうか (@ruu__2331) 9 декабря 2017 г.
Мадока говорила, что давно не каталась на коньках, поэтому мне захотелось пригласить её на каток, чтобы она вспомнила, как это делается. Она согласилась и сказала, что ничего не боится
Киока Танака
Как только Мадока была готова кататься, её подруга достала телефон и начала снимать её на камеру. Девушка не смогла удержать равновесие и упала. Но она не расплакалась от сильного падения, а только начала громко смеяться.
Мне не было больно. Ни царапины! С каждым падением мне становилось только веселее
Мадока Такаяма
Киока выложила видео в "Твиттер", и за несколько дней его посмотрели около 10 млн человек. В комментариях они написали, что не могли перестать смеяться над девушкой.
На секунду мне стало жаль её, но я смеялась над ней секунд 10
otinnedisi
Она рассмешила меня до смерти. Не знаю от чего больше: от её падений или от смеха
rancer_fu_sen
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