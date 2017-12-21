Бабушка по ошибке купила ёлочные шары с трусами и собрала 21 тысячу ретвитов

Алекс рассказала, что её бабушка даже не догадывалась об истинной сущности приобретённых новогодних игрушек. Когда девушка объяснила ей, что именно они вешают на ёлку, пожилая женщина отреагировала весьма забавно.
Она сказала: "Боже, тот парень в магазине, должно быть, счёл меня очень странной, когда я купила шесть штук"
Алекс Бермингем
Необычная рождественская история подняла настроение пользователям "Твиттера": они поставили записи почти 75 тысяч лайков и ретвитнули её больше 20 тысяч раз.
В комментариях пользователи поздравили Алекс с наступающим Рождеством и рассказали о забавных ситуациях, в которые попадали их собственные бабушки.
Когда мой сын был с бабушкой, у него потрескались губы. И бабушка дала ему крем для губ... вишнёвую смазку
Алан Болл
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