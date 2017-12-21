Бабушка по ошибке купила ёлочные шары с трусами и собрала 21 тысячу ретвитов

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Бабушка по ошибке купила ёлочные шары с трусами и собрала 21 тысячу ретвитов

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74-летняя бабушка ирландки Алекс Бермингем решила украсить ёлку к новому году и купила стильные стеклянные шары. Каково же было удивление её внучки, когда она обнаружила, что внутри шаров находятся яркие блестящие стринги. Девушка поделилась забавным открытием в "Инстраграме", и её запись стала вирусной.

<p>Фото © twitter.com/Alex_Bermingham</p>

Алекс рассказала, что её бабушка даже не догадывалась об истинной сущности приобретённых новогодних игрушек. Когда девушка объяснила ей, что именно они вешают на ёлку, пожилая женщина отреагировала весьма забавно.

Она сказала: "Боже, тот парень в магазине, должно быть, счёл меня очень странной, когда я купила шесть штук"

Алекс Бермингем

<p>Фото © twitter.com/Alex_Bermingham</p>

Необычная рождественская история подняла настроение пользователям "Твиттера": они поставили записи почти 75 тысяч лайков и ретвитнули её больше 20 тысяч раз.

<p>Фото © twitter.com/Alex_Bermingham</p>

В комментариях пользователи поздравили Алекс с наступающим Рождеством и рассказали о забавных ситуациях, в которые попадали их собственные бабушки.

Когда мой сын был с бабушкой, у него потрескались губы. И бабушка дала ему крем для губ... вишнёвую смазку

Алан Болл

<p>Фото © twitter.com/Alex_Bermingham</p>

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