Попугай, пародирующий рингтон iPhone, становится звездой соцсетей (видео)

В "Твиттере" появился видеоролик с участием австралийского попугая корелла, который похвастался своими вокальными данными и завоевал симпатию интернет-пользователей.

Видео опубликовал американский режиссёр Бен Плаймер, который пришёл в гости к своему другу. Он заметил удивительную особенность у попугая — напевать знакомую мелодию рингтона iPhone.

Оказывается, делает он это для того, чтобы показать своё огорчение. Как заявил сам автор видеоролика, попугай начинает петь в тот момент, когда видит, что его хозяин уже завязывает шнурки на ботинках и готовится к выходу из дома.

Пользователи Сети сошлись во мнении, что таким образом очаровательный питомец пытается привлечь внимание своего хозяина и его гостей.