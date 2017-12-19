Попугай, пародирующий рингтон iPhone, становится звездой соцсетей (видео)

Whenever @mikemccafferty's cockatiel gets upset, it sings an Apple ringtone. It's adorable. pic.twitter.com/diuPZy43gp— Ben Pluimer (@Pluimer) 18 декабря 2017 г.
Видео опубликовал американский режиссёр Бен Плаймер, который пришёл в гости к своему другу. Он заметил удивительную особенность у попугая — напевать знакомую мелодию рингтона iPhone.
Оказывается, делает он это для того, чтобы показать своё огорчение. Как заявил сам автор видеоролика, попугай начинает петь в тот момент, когда видит, что его хозяин уже завязывает шнурки на ботинках и готовится к выходу из дома.
Пользователи Сети сошлись во мнении, что таким образом очаровательный питомец пытается привлечь внимание своего хозяина и его гостей.
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