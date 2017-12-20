"Оргия" на крыше больницы Святого Георгия возбудила весь Петербург

В результате реконструкции на крыше больницы Святого Георгия, расположенной на Северном проспекте Петербурга, начали устанавливать большие буквы с названием учреждения — и почему-то строители предпочли начать с самого конца.

Вместо полного названия больницы они выложили слово "оргия", и на это успели обратить внимание местные жители и гости Северной столицы. Они не смогли пройти мимо и не запечатлеть на камеру этот курьёзный случай, после выложив полученные фото в соцсеть.

Больница Святого Георгия — одно из старейших медучреждений города. Стационар рассчитан на 580 мест. Реконструкция началась летом 2016 года.