Старушка разыграла своего мужа, показав ему издевательский фокус (видео)

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Старушка разыграла своего мужа, показав ему издевательский фокус (видео)

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Первое апреля осталось далеко позади, но для пользователей Сети каждый день идеален для шуток. Одна пожилая пара прославилась на весь Интернет благодаря отличному чувству юмора и заразительному смеху.

Пожилая британка решила показать своему мужу фокус. Она положила один пенни под бутылку воды и пообещала, что после того, как она произнесёт волшебные слова, монетка чудесным образом окажется внутри бутылки. Женщина накрывает бутылку полотенцем, произносит "заклинание" и предлагает мужчине посмотреть сквозь горлышко, что произошло с пенни. Ничего не подозревающий старичок наклоняется к горлышку, и женщина изо всех сил давит на бутылку, чтобы вся вода вылилась "жертве" в лицо.

Сам фокус довольно старый, и в Сети выложено множество видеороликов с его демонстрацией. Уникальность этого видео в том, что оба старичка заливисто и очень заразительно смеются. Видеоролик разлетелся тысячами репостов по всему миру, заставляя зрителей смеяться вместе с героями.

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