Старушка разыграла своего мужа, показав ему издевательский фокус (видео)

Первое апреля осталось далеко позади, но для пользователей Сети каждый день идеален для шуток. Одна пожилая пара прославилась на весь Интернет благодаря отличному чувству юмора и заразительному смеху.

se não for pra fazer coisas assim eu nem caso pic.twitter.com/Lm9ISmwfLP — ju (@kordeitrx) 4 апреля 2017 г.

Пожилая британка решила показать своему мужу фокус. Она положила один пенни под бутылку воды и пообещала, что после того, как она произнесёт волшебные слова, монетка чудесным образом окажется внутри бутылки. Женщина накрывает бутылку полотенцем, произносит "заклинание" и предлагает мужчине посмотреть сквозь горлышко, что произошло с пенни. Ничего не подозревающий старичок наклоняется к горлышку, и женщина изо всех сил давит на бутылку, чтобы вся вода вылилась "жертве" в лицо.

Сам фокус довольно старый, и в Сети выложено множество видеороликов с его демонстрацией. Уникальность этого видео в том, что оба старичка заливисто и очень заразительно смеются. Видеоролик разлетелся тысячами репостов по всему миру, заставляя зрителей смеяться вместе с героями.