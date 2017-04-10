Gifstory: Бейсболист дарит мальчику мяч, но его отнимает судья с чувством юмора

Миллионы пользователей Сети сопереживали этому парнишке, которому наконец-то улыбнулась удача, а затем мгновенно отвернулась от него. Внимание зрителей занимает не только главный герой видео, но и мужчина в белой футболке позади мальчика — он так искренне выражает свои эмоции, что никого не оставляет равнодушным.
Бейсболисты — это спортсмены с чувством юмора. Они любят шутить не только над зрителями, но и над товарищами по команде. И их не останавливает то, что розыгрыши транслируются в прямом эфире.
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