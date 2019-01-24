США рухнут — Россия победит. Панические прогнозы американских журналистов

Американское издание New American Journal выпустило футуристическую статью под названием "Россия одолела Америку без единого выстрела". В материале журналисты нарисовали будущее, где описали закат американской сверхдержавы. Это фантазия не российских ура-патриотов, а американских журналистов, поэтому отнеситесь к прочитанному спокойно. И желательно с долей иронии.

Начало конца

Всё начнётся скоро. Буквально через пару месяцев в США разоблачат товарища Трампа. Спецрасследование прокурора Мюллера признает: президент США — настоящий тайный агент России. Он был завербован, подготовлен в Кремле и заброшен в Белый дом для работы на русских изнутри. Все американские газеты выйдут с заголовками "Трамп — предатель".

А некоторые издания будут цитировать изречение советского генсека Хрущёва, которое он якобы произнёс в 1956 году перед послами западных стран:

"Мы возьмём Америку без единого выстрела… Мы КУПИМ ВАС! Мы не можем ожидать, что американский народ перейдёт от капитализма к коммунизму, но мы можем помочь его избранным лидерам дать им небольшие дозы социализма, пока они однажды не проснутся, чтобы обнаружить, что у них есть коммунизм".

— Сбылось пророчество! — закричат журналисты, и это станет началом конца.

Всё посыпалось

События увлекут США в пропасть стремительно. Они будут наслаиваться друг на друга, как снежный ком. После публикации итогов расследования спецпрокурора Роберта Мюллера Сенат вынужден подать в отставку. Республиканцы, которые занимают там большинство мест, не могут больше связывать себя с партией президента-предателя. После Сената они покидают и палату представителей. Республиканская партия разваливается. У партии давние проблемы, но предательство Трампа добивает всех.

Конечно, Трампу угрожает импичмент от демократов. Но тот не намерен сдаваться. Президент не признаёт обвинений и не прекращает шатдаун. То есть работа всех госучреждений по-прежнему остановлена. На это накладывается обвинение в измене. И бегство республиканцев. Власти США парализованы.

Парализован и доллар как главная мировая валюта. В один день курс рушится на треть и запускает необратимые механизмы на всемирном фондовом рынке. Главные американские компании стремительно теряют в цене.

США на грани

Затянувшийся шатдаун провоцирует забастовки по всей стране. Люди были отправлены в неоплачиваемые отпуска и не могут больше ждать. Бастуют почтовые работники, за ними — железнодорожники, полицейские и сотрудники службы безопасности. Страна обездвижена: самолёты никуда не летят, поезда остаются в депо. А так как сотрудники кибербезопасности тоже бастуют, серверы США атакуют хакеры — конечно же, из Китая, России и КНДР.

Мирные митинги превращаются в погромы. Толпы мародёров грабят магазины и сжигают автомобили. Полиция распущена, и остановить бунтовщиков некому. Справиться может только армия. Но по конституции армия не может использоваться на территории США. Пользуясь случаем, Дональд Трамп отменяет выборы 2020 года и вводит в стране военное положение, становясь диктатором.

Хаос и конец истории

Америка погружается в хаос гражданского противостояния. Одна половина жителей выступает за прежние права. Другие считают, что сейчас важнее стабильность. В течение нескольких месяцев в США начинается гражданская война. Страна теряет свои лидерские позиции на рынке. Её экономика в упадке. Система мировых договоров трещит по швам и разваливается. Америка занимается своими внутренними делами. А во всём мире на лидерских позициях укрепляются другие страны, готовя передел сфер влияния...

...Но тут мы прервёмся. В теории развивать события можно и дальше. Но не забывайте: это гипотеза. Причём придуманная американскими журналистами, предположившими, что расследование Мюллера даст такие результаты.

А если нет? Видимо, выход таких материалов говорит о том, что паранойя о российском вмешательстве достигла в головах американцев своего пика и породила параллельную действительность. И коль в реальности ничего этого не произойдёт, возможное будущее может экранизировать Голливуд. Выйдет неплохой фантастический триллер. А может, даже и мюзикл.