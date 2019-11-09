Девушку травили в школе, но она утёрла нос обидчикам, став королевой красоты

Когда 17-летняя Лия Джейн Суини из Гейтсхеда, Англия, собиралась начать свой первый год в старшей школе, у неё были огромные планы и мечты. Девушка хотела стать популярной и найти много друзей, но всё обернулось совершенно иначе.

Непонятно, по какой причине, но с первого дня Лию начали травить и обижать. В неё бросали стулья, вслед кричали обзывательства, а на её страничках в соцсетях писали совершенно омерзительные вещи, в том числе и угрозы. Девушка боялась приходить в школу и в театральный кружок, который был единственной её отдушиной.

Из-за чрезмерного количества прогулов Лие могли не выдать аттестат, и девушка погрузилась в серьёзную депрессию. Но позже она решила прийти на выпускной красавицей и обратилась в салон красоты. Увидев себя в зеркале с макияжем и укладкой, Лия поняла, чего она теперь хочет, пишет Daily Star.

Девушка начала подавать заявки на участие в местных конкурсах красоты и получать призовые места. В следующем году Лия наконец-то выйдет на национальный уровень и поборется за титул Miss Atlantic — 2020. Своим примером Лия хочет доказать, что неважно, что говорят вам остальные и как сильно они вас обижают.

Конкурсы красоты вернули мне уверенность в себе. Я теперь совершенно другой человек — я счастлива и не позволяю чужим подколкам до меня добраться Лия Джейн Суини

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