Пользователи Сети никак не придут в себя после рецепта веганши с кожурой банана

Мелисса Кейплэнд — фуд-блогерша и вегетарианка, которая концентрируется на недорогих рецептах. Девушка не видит смысла тратить огромные деньги на редкие ингредиенты, если можно из простого набора продуктов приготовить что-то вкусное.

В этот раз Мелисса поразила подписчиков снимками вкуснейшего бургера. Вот только вместо хрустящей свинины девушка использовала... жареные банановые кожурки. Как оказалось, рецепт этот весьма простой, а результат — очень вкусный, сообщает Insider.

Мелисса просто очищает от терпкой мякоти кожуру, нарезает её вилкой, маринует в специях для стейка и жарит. Как признаётся девушка, сперва она довольно скептически отнеслась к такой идее. Но работа фуд-блогера подразумевает открытость всему новому и смелость в экспериментах, поэтому Мелисса решилась на рискованный шаг и не пожалела.

Но употребление банановой кожуры в пищу не считается экстремальным занятием. В странах Юго-Восточной Азии, а также в Индии и Венесуэле кожура бананов и платанов имеется в избытке, поэтому используется в различных сферах жизни. К тому же, в коже содержится большое количество полезных элементов: кальций, магний, витамины C и B6 и клетчатка.

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