"Чифирнули и спать". Как Кокорин и Мамаев отметят Новый год в тюрьме

Скандально известные футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев проведут в столичном СИЗО "Бутырка" ещё два месяца. Отмечать Новый год футболистам придётся там же. Бывшие заключённые изолятора рассказывают, что такое 31 декабря за решёткой.

— В СИЗО подготовка к Новому году начинается за две-три недели. Надо успеть сделать брагу и попросить родственников, чтобы прислали передачки. Если у заключённых хорошие отношения с сотрудниками ФСИН, можно договориться, чтобы передали домашние салаты или другие блюда, хотя официально это запрещено, — рассказывает заключённый колонии строгого режима Константин, которому довелось отметить один из Новых годов в СИЗО.

Чтобы приготовить брагу, нужно сначала сделать закваску. Возможно, что сокамерникам футболистов удастся достать дрожжи, но, как правило, заключённые обходятся хлебом. Копят его больше, сушат, затем кладут в пакет и под батарею, чтобы в тепле процесс брожения шёл быстрее. Затем заключённые добавляют сахара или конфет, чтобы был "приятный вкус". Если надзиратели замечают, что кто-то из заключённых готовит брагу, то отбирают. Но те, кто в СИЗО не в первый раз, уже знают, как спрятать свой будущий напиток.

— От браги наутро, как правило, последствия. К ужасной головной боли добавляется жидкий стул. Поэтому некоторые заключённые предпочитают пить чифир даже в новогоднюю ночь, — говорит Константин.

Другой бывший арестант легендарной тюрьмы рассказал, что для создания праздничного настроения некоторые украшают камеры открытками, снежинками и гирляндами.

Также он отметил, что "праздничная баланда" отличается от стандартной еды в изоляторе. Заключённым дают гречку с мясом или "приличную картошку".

Из продуктов, которые жителям СИЗО передают родственники, сокамерники накрывают стол. Нарезка, самые простые салаты, торт из сломанного печенья и сгущёнки. Чтобы нарезать продукты, ножи делают из консервных банок или заточенных ложек. А чтобы что-то разогреть — разгибают нагревательный элемент кипятильника в спираль и сверху ставят посуду из нержавейки.

— В 12 ночи вся тюрьма начинает шуметь. То, что наступил Новый год, можно понять сразу. Заключённые посудой, кулаками и ботинками стучат по дверям, стенам и решёткам. Раньше телевизоры были не во всех камерах, поэтому было так: постучали, чифирнули и спать легли. Теперь телики есть почти везде, поэтому парням отмечать праздник веселее, наверное, — говорит бывший арестант.

Бывшие заключённые СИЗО рассказывают, что в ночь с 31 декабря на 1 января сотрудники изолятора разрешают смотреть телевизор после 22:00. У Мамаева и Кокорина есть телевизоры в камерах. Поэтому в Новый год они смогут посмотреть праздничные концерты, обращение президента и бой курантов.