Разъярённый бык разделался с тореадором на глазах у испуганных зрителей — видео

На помощь к пострадавшему поспешили его коллеги, которые пытались отвлечь животное.

Зрители сняли ужасающий момент, когда разъярённый бык накинулся на тореадора во время выступления в Мадриде. Роман Кольядо упал на землю, после чего животное пустило в ход свои рога. В результате мужчина получил глубокую рану, которая задела артерию. К счастью, врачам удалось спасти его жизнь, сообщает Daily Mail.

На помощь Кольядо пришли ещё три тореадора, которые пытались отвлечь быка. На глазах у испуганных зрителей пострадавшего быстро унесли с арены. На данный момент ему уже провели две операции, сейчас он находится в отделении интенсивной терапии.