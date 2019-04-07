10 фото, которых будет достаточно, чтобы любой жене захотелось подать на развод

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10 фото, которых будет достаточно, чтобы любой жене захотелось подать на развод

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Фото: © Imgur/ask4jo, Reddit/LaBobcat

Мужья по-разному реагируют на необходимость сделать что-то по хозяйству. Порой их находчивость и смекалка заводят так далеко, что жёны не могут сдержать смеха или сгорают от испанского стыда за своих благоверных.

В этой подборке гордые мужья делятся своими инновационными решениями, а их жёны — неловкими или комичными последствиями этих решений.

"Жена сказала, что я не смогу сложить всю посуду на одну сушилку"

<p>Фото: © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/funny/comments/5epxy8/wife_said_it_couldnt_be_done/" target="_blank">andybird</a></p>

"Муж купил воздушные шары на день рождения нашего сына... Ему исполняется 8 лет"

<p>Фото: © Twitter/<a href="https://twitter.com/EricBlueMonster/status/1106278575798435840" target="_blank">EricBlueMonster</a></p>

"Попросила мужа купить пару заколок. Вот что я получила — и не жалуюсь!"

<p>Фото: © Twitter/<a href="https://twitter.com/ILVOLOMIAMI/status/1105906848727732224" target="_blank">ILVOLOMIAMI</a></p>

"Муж потерял ключи от машины... В холодильнике"

<p>Фото: © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/funny/comments/auh7m7/husbands_lost_car_keys_found_where_he_left_them/" target="_blank">LaBobcat</a></p>

"Жена попросила меня высушить посуду после мытья"

<p>Фото: © Imgur/<a href="https://imgur.com/user/ask4jo" target="_blank"><strong>ask4jo</strong></a></p>

"Муж надкусил один из моих спонжей для макияжа, подумав, что это пастила. Хотя я сразу сказала ему, что это не еда, но он мне всё равно не поверил"

<p>Фото: © Twitter/<a href="https://twitter.com/MedsTweets_/status/1107765126734729216" target="_blank">MedsTweets_</a></p>

"Когда жена попросила помыть унитаз"

<p>Фото: © Imgur/<a href="https://imgur.com/user/tchoukiwalimou" target="_blank">tchoukiwalimou</a></p>

"Когда твой муж не может понять, в какую корзину кидать носки: к чёрному белью или к белому?"

<p>Фото: © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/user/fashionistaVAN" target="_blank">fashionistaVAN</a></p>

"Вот как супруг хранит еду в холодильнике"

<p>Фото: © Imgur/<a href="https://imgur.com/user/emilycollins133" target="_blank"><strong>emilycollins133</strong></a></p>

"Так выглядит наша кровать каждое утро"

<p>Фото: © Pikabu/<a href="https://pikabu.ru/@dangerkot" target="_blank">dangerkot</a></p>

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