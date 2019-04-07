10 фото, которых будет достаточно, чтобы любой жене захотелось подать на развод

Мужья по-разному реагируют на необходимость сделать что-то по хозяйству. Порой их находчивость и смекалка заводят так далеко, что жёны не могут сдержать смеха или сгорают от испанского стыда за своих благоверных.

В этой подборке гордые мужья делятся своими инновационными решениями, а их жёны — неловкими или комичными последствиями этих решений.

"Жена сказала, что я не смогу сложить всю посуду на одну сушилку"

"Муж купил воздушные шары на день рождения нашего сына... Ему исполняется 8 лет"

"Попросила мужа купить пару заколок. Вот что я получила — и не жалуюсь!"

"Муж потерял ключи от машины... В холодильнике"

"Жена попросила меня высушить посуду после мытья"

"Муж надкусил один из моих спонжей для макияжа, подумав, что это пастила. Хотя я сразу сказала ему, что это не еда, но он мне всё равно не поверил"

"Когда жена попросила помыть унитаз"

"Когда твой муж не может понять, в какую корзину кидать носки: к чёрному белью или к белому?"

"Вот как супруг хранит еду в холодильнике"

"Так выглядит наша кровать каждое утро"