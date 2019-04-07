10 фото, которых будет достаточно, чтобы любой жене захотелось подать на развод

В этой подборке гордые мужья делятся своими инновационными решениями, а их жёны — неловкими или комичными последствиями этих решений.
"Жена сказала, что я не смогу сложить всю посуду на одну сушилку"
"Муж купил воздушные шары на день рождения нашего сына... Ему исполняется 8 лет"
"Попросила мужа купить пару заколок. Вот что я получила — и не жалуюсь!"
"Муж потерял ключи от машины... В холодильнике"
"Жена попросила меня высушить посуду после мытья"
"Муж надкусил один из моих спонжей для макияжа, подумав, что это пастила. Хотя я сразу сказала ему, что это не еда, но он мне всё равно не поверил"
"Когда жена попросила помыть унитаз"
"Когда твой муж не может понять, в какую корзину кидать носки: к чёрному белью или к белому?"
"Вот как супруг хранит еду в холодильнике"
"Так выглядит наша кровать каждое утро"
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