10 фото, по которым можно вычислить — вы живёте с настоящим монстром

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10 фото, по которым можно вычислить — вы живёте с настоящим монстром

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Фото: © Reddit/Turdyburg

Фанатам чистоты и порядка бывает непросто ужиться с другими людьми. Но эти фото ужаснут даже того, кто может иногда оставить немытую тарелку в раковине или разок не закрыть крышечку зубной пасты.

Бедняга написал, что его жена открывает так все упаковки. Пользователи Сети предположили в комментариях, что он женат на еноте или кошке.

<p>Фото: © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/user/theDaninDanger/" target="_blank">theDaninDanger</a></p>

Зачем использовать шампуни, бальзамы и гели для душа до конца, если можно оставить немножко на дне, начать новую бутылку и поставить её рядом?

<p>Фото: © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/mildlyinfuriating/comments/6zzaak/my_wife_never_finishes_a_bottle_of_shampoo_or/" target="_blank">grdlock</a></p>

Что за человек оставит такое количество мороженого в морозилке? Тот, кто не хочет, чтобы его ругали за то, что он "съел всю упаковку".

<p>Фото: © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/pics/comments/2x16fs/what_kind_of_person_leaves_this_in_the_freezer/" target="_blank">thwacked</a></p>

Отличный способ хранить электронику. Зато этот человек, наверное, никогда не злится, распутывая провод наушников.

<p>Фото: © Reddit/<a href="https://old.reddit.com/user/Amulet_Of_Yendor" target="_blank"><strong>Amulet_Of_Yendor</strong></a></p>

Когда твой сосед считает, что вынести мусор — уже подвиг. А вставлять в корзину новый мусорный пакет вовсе не обязательно.

<p>Фото: © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/mildlyinfuriating/comments/b3yqay/when_my_roommates_take_out_the_trash_dont_put_a/" target="_blank">evilerick16</a></p>

Насколько опасно встречаться с парнем, который режет авокадо вместе с косточкой? От него можно ожидать чего угодно.

<p>Фото: © Reddit/<a href="https://old.reddit.com/r/mildlyinfuriating/comments/92wj0m/the_way_my_boyfriend_sliced_this_avocado/" target="_blank">jgo215</a></p>

Съесть только половину банана, положить вторую половину в холодильник, да ещё и прямо на полку... В этой истории возмутительно всё.

<p>Фото: © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/mildlyinfuriating/comments/1guzf3/my_wife_decided_to_eat_only_half_of_a_banana/" target="_blank">Turdyburg</a></p>

Жена решила самостоятельно прибить полочку и повесить картину. И её полностью устраивает результат.

<p>Фото: © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/funny/comments/1eek5n/my_wife_hung_a_nice_picture_and_a_small_shelf/" target="_blank">ShermanTankRobba</a></p>

Вероятно, этому парню стоит ещё и поблагодарить соседа за то, что он устраивает хаос только на своей половине комнаты.

<p>Фото: © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/mildlyinfuriating/comments/6gxgzc/my_side_of_the_room_vs_my_roommates_side/" target="_blank">MuseDrones</a></p>

Потому что его сосед, по крайней мере, не устраивает огород прямо в кухонном шкафу.

<p>Фото: © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/trashy/comments/a2pjjb/my_flatmate_isnt_the_biggest_fan_of_hygiene_this/" target="_blank">TomTheTurtwig</a></p>

10 фото, которых будет достаточно, чтобы любой жене захотелось подать на развод

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