10 фото, по которым можно вычислить — вы живёте с настоящим монстром

Фанатам чистоты и порядка бывает непросто ужиться с другими людьми. Но эти фото ужаснут даже того, кто может иногда оставить немытую тарелку в раковине или разок не закрыть крышечку зубной пасты.

Бедняга написал, что его жена открывает так все упаковки. Пользователи Сети предположили в комментариях, что он женат на еноте или кошке.

Зачем использовать шампуни, бальзамы и гели для душа до конца, если можно оставить немножко на дне, начать новую бутылку и поставить её рядом?

Что за человек оставит такое количество мороженого в морозилке? Тот, кто не хочет, чтобы его ругали за то, что он "съел всю упаковку".

Отличный способ хранить электронику. Зато этот человек, наверное, никогда не злится, распутывая провод наушников.

Когда твой сосед считает, что вынести мусор — уже подвиг. А вставлять в корзину новый мусорный пакет вовсе не обязательно.

Насколько опасно встречаться с парнем, который режет авокадо вместе с косточкой? От него можно ожидать чего угодно.

Съесть только половину банана, положить вторую половину в холодильник, да ещё и прямо на полку... В этой истории возмутительно всё.

Жена решила самостоятельно прибить полочку и повесить картину. И её полностью устраивает результат.

Вероятно, этому парню стоит ещё и поблагодарить соседа за то, что он устраивает хаос только на своей половине комнаты.

Потому что его сосед, по крайней мере, не устраивает огород прямо в кухонном шкафу.

10 фото, которых будет достаточно, чтобы любой жене захотелось подать на развод