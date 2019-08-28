Работа Бэнкси оставалась незамеченной 20 лет, пока её не нашли на бетонном блоке

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Фото © Daily Star

Эксперт по стрит-арту утверждает, что граффити было сделано примерно 15–20 лет назад.

Работу современного британского художника нашли в его родном городе — Бристоле. Изображение знаменитой картины Бэнкси 2005 года было нанесено на бетонный блок, лежащий у дороги. На ней нарисован мирный протестующий, который вместо коктейля Молотова бросает букет цветов.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/ByRh3nRCrzY/" target="_blank">eme.el</a></p>

Обнаружил его Джон Нэйшн, основатель Dug Out at Barton Hill Youth Club, в котором начинали такие художники, как Бэнкси, Инки и Чео. Сейчас он проводит экскурсии по лучшим произведениям уличного искусства Бристоля.

Маленькое и тусклое граффити с лёгкостью можно принять за тень, поэтому Джону нужно было хорошенько присмотреться, прежде чем опознать находку.

Принт был сделан на этом бетонном блоке где-то 15–20 лет назад. Вероятно, что блок всё это время находился на складе. Или так и лежал на улице, но никто не замечал изображение

Джон Нэйшн

<p>Фото © <a href="https://www.dailystar.co.uk/news/latest-news/banksy-graffiti-found-concrete-block-19015937" target="_blank">Daily Star</a></p>

Джон отметил, что изображение на блоке — это тестовый принт. Так художник проверял, как распыляется краска. Эксперт понял это по брызгам, которые выходили за края трафарета, — признак того, что художник работал в спешке, сообщает Daily Star.

<p>Фото © <a href="https://www.dailystar.co.uk/news/latest-news/banksy-graffiti-found-concrete-block-19015937" target="_blank">Daily Star</a></p>

И хоть Джон не уверен на все 100% в том, что это изображение — работа Бэнкси, есть несколько признаков подлинности граффити. Обычно у подделок заметны признаки вторичности и недостатка деталей.

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