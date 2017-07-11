В Подмосковье деньги, предназначенные инвалидам, потратили на мебель начальству

Региональный Минздрав и больницы получили из федерального бюджета деньги на инвалидов, но часть из них потратили совершенно на другие цели.

Недавно в Московской области закончилась проверка Счётной палаты, посвящённая тому, как расходуют деньги на программу "Социальная защита населения Московской области на 2014–2018 годы". Программа стоит почти 4 млрд, причём федеральный бюджет выделил 658 миллионов. Но, вместо того чтобы облегчить жизнь инвалидам на колясках, некоторые чиновники от здравоохранения решили облегчить жизнь себе. За два минувших года они купили на 22 миллиона мебель, офисную технику, холодильники, кухонное оборудование и другие полезные в хозяйстве вещи.

Как следует из материалов Счётной палаты, это получилось из-за плохо прописанных ограничений в финансовых документах, которые касались "субсидий на иные цели". В этом разделе не было чёткого перечня направлений, по которым можно тратить деньги, полученные на безбарьерную среду. Некоторые чиновники решили этим воспользоваться.

— В итоге за два года учреждения здравоохранения потратили 21,86 миллиона на цели, не связанные с созданием доступной среды, — рассказал Лайфу источник, знакомый с ходом проверки. — Часть этих денег ушла на покупку диванов, кресел для начальства, часть — на приобретение оргтехники. Купили и оборудование для кухни — овощерезку, картофелечистку, холодильники.

Справедливости ради, некоторые больницы тратили эти деньги не на нужды начальства, а на оборудование для своих пациентов. Например, купили электрокардиограф, магнитный аппарат для лечения нервных расстройств, массажное кресло и другие аппараты физиотерапии. Но всё равно эти траты не похожи на адресную помощь людям, которые плохо передвигаются.

И даже деньги, которыми распорядились по назначению, не всегда расходовали эффективно. Для слабослышащих в одно из госучреждений области купили специальную индукционную систему. Она встраивается в пол или потолок помещения и предназначена для того, чтобы усиливать звуки. Так люди с плохим слухом могут, не напрягаясь, слушать речь собеседника или докладчика. Однако чиновники так и не включили систему: хотя на неё потратили 73 тысячи, она простаивала без дела.

На инвалидов за четыре года собираются потратить 3,9 млрд рублей, или по одному миллиарду в год. Для сравнения, на аренду люксовых иномарок аппарат губернатора тратит ежегодно по полтора миллиарда. Это выяснили активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ). За 2014–2015 годы на аренду тысячи представительских машин ушло 2,9 млрд рублей. Как писал Лайф, чиновники разъезжали на автомобилях Mercedes 600-й и 500-й серий, Toyota Camry, Ford Mondeo и подобных.

Лайф направил запрос в Управление пресс-службы губернатора и правительства Московской области с просьбой прокомментировать ситуацию, однако сотрудники подразделения ответили, что не смогут это сделать оперативно.