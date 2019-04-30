Компания заплатит $10 тыс. тому, кто будет искать новые цвета, разъезжая по миру

В полку интересных вакансий, для которых нужно ездить по всему свету и получать за это деньги, наконец-то прибыло. Компания по производству краски ищет сотрудника, который будет их снабжать свежими оттенками, сообщает Insider.

Любой бизнес, чтобы быть успешным и процветающим, просто обязан постоянно быть в тренде и радовать новинками. Поэтому фирма Behr Paint из Калифорнии, США, производящая краску, ищет человека, который взвалит на свои плечи эту тяжкую ношу.

В обязанности сотрудника будут входить путешествия по миру, поиск и название новых цветов, которые потом Behr Paint будет распространять на рынке. От соискателя требуется следующее: он должен хорошо различать цвета — это, конечно же, самое главное. Также он должен проживать Штатах или Канаде и иметь загранпаспорт.

К своему резюме нужно также приложить эссе на 150 или меньше слов о том, какой цвет для соискателя является любимым и почему. Условия не такие суровые, а в итоге будущий сотрудник за свои старания будет получать 10 000 долларов. Все дополнительные расходы из-за путешествий будут тоже оплачены компанией.

А вот и новая работа мечты: есть деликатесы и путешествовать по миру за $66 тыс.