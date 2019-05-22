Полмиллиона в кармане. Эксперты рассказали о самых высокооплачиваемых вакансиях

Домработница, водитель и няня заняли первые три места в категории до 500 тысяч рублей в мае.

По данным исследования портала "Работа.ру", лидерами по зарплатным обещаниям на рынке труда в мае оказались такие вакансии, как няня, управляющий, водитель и мастер по ремонту телевизоров.

Управляющий домашним хозяйством (батлер) Ему готовы платить от 200 тысяч до 500 тысяч рублей в месяц Фото: © Shutterstock

Требования по вакансии — аналогичный опыт работы в ВИП-семьях от трёх лет в Европе или Арабских Эмиратах. Соискатель должен владеть русским и английским языками, иметь опыт вождения более пяти лет. В обязанности батлера входят организация и контроль семейных мероприятий и путешествий, а также управление домашним персоналом.

Водитель с личным грузовым транспортом Зарплатное предложение — от 200 тысяч до 360 тысяч рублей Фото: © Wikipedia

Еженедельные выплаты зарплаты за грузоперевозки по Москве и области. Главное условие — наличие автомобиля грузоподъёмностью 10–20 тонн.

Няня-воспитатель Зарплата — до 300 тысяч рублей Фото: © Military OneSource

Специалиста приглашают работать в русскую семью в США. По условиям вакансии соискатель должен иметь педагогическое образование. В обязанности современной Мэри Поппинс входит уход за четырёхлетними мальчиком и девочкой. Детей ежедневно нужно собирать в школу, встречать, заниматься развивающими играми и следить за детским гардеробом.

Мастер по ремонту телевизоров Оплата труда — от 100 тысяч до 210 тысяч рублей Фото: © Flickr/schmilblick

Требование к соискателю — опыт ремонта современных моделей телевизоров не менее одного года.

Менеджер по открытию заведений в сегменте HoReCa Менеджеру по открытию заведений в сегменте гостиничного хозяйства и общественного питания заплатят от 100 тысяч рублей Фото: © Public Domain Pictures

От соискателя требуется опыт работы не менее трёх лет менеджером по продажам или руководителем в сегменте HoReCa. Специалист должен обладать высокими организаторскими способностями и стратегическим мышлением.

Ранее в Центробанке назвали отрасли, где в 2019 году выросли зарплаты. По мнению экспертов, доходы растут у россиян, занятых в сферах торговли, строительстве и обрабатывающей промышленности.