Компания готова платить 4 млн в год тому, кто будет искать новые места для фото

Британский сайт Perfocal позволяет нанять фотографа для любого события. Но прямо сейчас они сами выступают в роли работодателя, и условия этой работы просто сказочные.

Perfocal ищет человека, который будет путешествовать по Великобритании и за её пределами, создавая контент для "Инстаграма". Должность называется InstaScout: по аналогии с модельным бизнесом — там скауты ищут новые лица — в обязанности работника входит поиск новых локаций для фото, сообщает Insider.

Платить за сей тяжкий труд обещают $63,200 — чуть больше четырёх млн рублей. Остаётся надеяться, что в год, а не в месяц, иначе зачем вообще существуют другие работы? Кроме того, компания возьмёт на себя все расходы, связанные с организацией поездок.

Вакансия открыта в связи с возрастающим количеством инстаграм-инфлюенсеров: людей, которые сделали своей работой создание контента для социальных сетей. А продаётся и продаёт только визуально привлекательный контент, поэтому они всегда находятся в поиске красивых мест для фото. Теперь эту задачу планирует взять на себя Perfocal.

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