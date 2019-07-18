Пара с детьми заплатит 5 млн учителю, который согласится с ними путешествовать

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Gif © YouTube / Rhett & Link

Фрэнк и Антуанетта из Лондона, Англия, захотели сделать перерыв и поездить по миру вместе со своими сыновьями 6 и 9 лет. Но мешать образованию детей супруги хотят меньше всего, поэтому они придумали интересное решение.

В поисках учителя, который будет путешествовать с ними целый год, пара опубликовала объявление. В нём было сказано, что во время отпуска они планируют посетить Европу, Азию, Австралию и Северную Америку. Погружение к Большому Барьерному рифу в Австралии, посещение слоновьего приюта в Таиланде и американского Диснейленда — строго обязательны.

<p>Gif © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=M2WTRqCu_DY" target="_blank">Rhett &amp; Link</a></p>

Все траты и издержки во время поездок будут, конечно же, компенсированы, а для отдыха от отдыха соискателю будут даны 24 отпускных дня, пишет Mirror. К тому же за срок своей работы учитель получит 60 тысяч фунтов (около 4,7 миллиона рублей). Единственное условие — работник должен будет обучать мальчиков различным наукам, в том числе родному языку и естествознанию.

Мы всегда хотели попутешествовать. А ещё показать нашим сыновьям различные культуры и страны, а это дома по книжкам в полной мере изучить нельзя

Фрэнк и Антуанетта

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