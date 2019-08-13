В Москве требуется дворецкий за 1 млн в месяц, который будет жить около Кремля

Такая зарплата привлечёт кого угодно, но кто угодно заведению Mandarin Oriental не нужен. Компания, владеющая отелем, намерена отыскать самого компетентного и опытного работника на свете.

Дворецкого и по совместительству умельца на все руки компания Capital Group начала искать недавно. Условия труда оглашены самые шикарные: проживание в высококлассном отеле недалеко от Кремля, питание в ресторанах, фитнес и спа, личный автомобиль. Но есть загвоздка — это всё достанется не каждому.

Чтобы получить заветное место, соискатель должен знать английский, французский и китайский языки. А также быть выпускником престижных академий и обладателем всех мыслимых и немыслимых наград и дипломов, в том числе сертификата сомелье. Безупречный вкус в моде и дизайне, опыт работы с послами, шейхами и звёздами мировой величины даже не обсуждаются.

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