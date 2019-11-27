Прививки убивают, и вообще это заговор. Почему люди боятся вакцинации?

Прививка уничтожит твой организм — вот одно из немногих радикальных мнений, которые встретишь в социальных сетях. Вакцинация, которая спасла миллионы жизней, в глазах многих россиян превратилась чуть ли не в чуму XXI века. И проблема отрицания прививок стала настолько серьёзной, что на неё обратило внимание государство.
Страхи перед прививкой
Антипрививочники — так называют себя те, кто отказывается от современной медицины. И их ряды пополняются. Вот какие угрозы они видят в вакцинации.
Вакцина вызывает бесплодие
Причём это качество приписывают то прививкам от гриппа, то от папилломы. Но исследования, на которое ссылаются, нет в природе
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Вакцины содержат ртуть — и поэтому вызывают аутизм у детей
Количество ртути в дозе вакцины — 6 мкг. Для сравнения: в кило креветок 27 мкг. И умеренное поедание креветок признано безопасным
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Вакцина — это заговор по оскотиниванию людей ("vacca" переводится как "корова")
Вакцина названа в честь коровы, потому что первая вакцина против оспы человека была сделана на основе лёгкой "коровьей оспы"
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Вакцины не помогают. Это просто способ испытывать лекарства на людях
Эпидемии кори и оспы удалось побороть благодаря прививкам. От столбняка и краснухи люди в Африке без вакцинации гибнут тысячами
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Прививки убивают иммунитет. Лучше выбрать народные средства и закаливание
Это не работает. Учёные видят зависимость между уровнем образования и верой в такие мифы. Чем ниже уровень знаний, тем крепче вера
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Вампиры на страже вакцинации
Безусловно, за этими верованиями нет ни медицинских исследований, ни научных доказательств, зато за них горой стоит сарафанное радио. Государство старается бороться со слухами и суевериями. Но, как это обычно бывает, факты выглядят сухо и скупо, тогда как страшилки о скорой смерти и мучениях смотрятся довольно убедительно. В Правительстве Москвы пошли на нестандартный шаг и решили бороться с абсурдными заблуждениями с помощью абсурда. Действительно, может быть, принцип "клин клином вышибают" сработает. Комплекс социального развития Москвы выпустил социальную рекламу, где о вакцинации спорят врачи и семья вампиров.