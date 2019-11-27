Прививки убивают, и вообще это заговор. Почему люди боятся вакцинации?

Прививка уничтожит твой организм — вот одно из немногих радикальных мнений, которые встретишь в социальных сетях. Вакцинация, которая спасла миллионы жизней, в глазах многих россиян превратилась чуть ли не в чуму XXI века. И проблема отрицания прививок стала настолько серьёзной, что на неё обратило внимание государство.

Страхи перед прививкой

Антипрививочники — так называют себя те, кто отказывается от современной медицины. И их ряды пополняются. Вот какие угрозы они видят в вакцинации.

Вакцина вызывает бесплодие Причём это качество приписывают то прививкам от гриппа, то от папилломы. Но исследования, на которое ссылаются, нет в природе Фото © Shutterstock

Вакцины содержат ртуть — и поэтому вызывают аутизм у детей Количество ртути в дозе вакцины — 6 мкг. Для сравнения: в кило креветок 27 мкг. И умеренное поедание креветок признано безопасным Фото © Shutterstock

Вакцина — это заговор по оскотиниванию людей ("vacca" переводится как "корова") Вакцина названа в честь коровы, потому что первая вакцина против оспы человека была сделана на основе лёгкой "коровьей оспы" Фото © Pixabay

Вакцины не помогают. Это просто способ испытывать лекарства на людях Эпидемии кори и оспы удалось побороть благодаря прививкам. От столбняка и краснухи люди в Африке без вакцинации гибнут тысячами Фото © Pixabay

Прививки убивают иммунитет. Лучше выбрать народные средства и закаливание Это не работает. Учёные видят зависимость между уровнем образования и верой в такие мифы. Чем ниже уровень знаний, тем крепче вера Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

Вампиры на страже вакцинации

Безусловно, за этими верованиями нет ни медицинских исследований, ни научных доказательств, зато за них горой стоит сарафанное радио. Государство старается бороться со слухами и суевериями. Но, как это обычно бывает, факты выглядят сухо и скупо, тогда как страшилки о скорой смерти и мучениях смотрятся довольно убедительно. В Правительстве Москвы пошли на нестандартный шаг и решили бороться с абсурдными заблуждениями с помощью абсурда. Действительно, может быть, принцип "клин клином вышибают" сработает. Комплекс социального развития Москвы выпустил социальную рекламу, где о вакцинации спорят врачи и семья вампиров.