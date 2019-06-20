Обречённые. В регионах люди не могут получить прививку от бешенства

Лайф выяснял, кто "провалил" вакцинацию летнего сезона и почему местные минздравы не смогли закупить антирабический иммуноглобулин.

В российских регионах закончились запасы вакцин против бешенства. Люди вынуждены обращаться в соседние административные центры, но и там им отказывают, ссылаясь на отсутствие местной регистрации. СМИ и соцсети переполнены сообщениями о случаях нападения животных на взрослых и детей и жалобами на поликлиники. Лайф выяснил, что федеральный Минздрав не контролирует ситуацию, поскольку согласно законодательству каждый регион должен обеспечивать закупку вакцин самостоятельно.

При этом в большинстве региональных департаментов здравоохранения финансирование на закупку этих медикаментов выделено. Но закупки не состоялись, потому что, по словам руководителей региональных минздравов, два российских завода, которые уполномочены выполнять госзаказ, не работают до августа. Эксперты утверждают, что спрос на прививки есть всегда, дело в организации процесса.

Июнь для жителей Северной Осетии начался с сообщений в местной прессе о случаях, когда покусанные животными люди не смогли получить в больницах вакцину от бешенства. После первого нападения в травмпункте смогли сделать укол только противостолбнячной сыворотки, а после второго — "предложили поискать в Пятигорске". Житель Адыгеи Артур не смог получить прививку в местных больницах республики и поехал в Краснодар, но там ему отказали, мотивировав тем, что он не зарегистрирован на территории края. В Приморье сотрудники травмпункта заранее похоронили пациентку, объявив, что в поликлинике нет прививок, потому что "заводы закрыты".

После публикаций в СМИ в приморском департаменте здравоохранения пояснили, что в крае есть "незначительный запас препарата". Из бюджета края в этом году выделено достаточно средств на пополнение запасов вакцины. С начала года несколько раз объявлялись тендеры на поставку вакцины, но все они признаны несостоявшимися из-за отсутствия предложений от поставщиков.

По словам чиновников, в среднем в год за антирабической вакциной обращается около 3–4 тысяч человек. А заводы, производящие вакцину от бешенства, "не работают, поскольку отсутствуют необходимые для её производства компоненты". "Нами подана заявка, и мы ждём, когда возобновится производство вакцины. По предварительной информации, заводы начнут работать с августа этого года", — сообщила руководитель краевого центра вакцинопрофилактики Приморья Евгения Воробьёва.

После аналогичных происшествий в Башкирии власти заявили, что местный "Минздрав объявлял закупки в марте и мае, однако они не состоялись, так как не было заявок от поставщиков". О закупке договорились после обращения к заводу-производителю напрямую.

— Спрос на прививки от бешенства есть всегда. И рассчитывать его должны местные власти, а не завод, который работает по заявке и не может сделать вакцины больше, так как продавать её он не имеет права, а без госзаказа производство никто не оплатит, — полагает главврач медцентра "Лидер медицины", вакцинолог Евгений Тимаков. — Производство вакцины — небыстрый процесс. А у заразившегося всего 4–5 (максимум 10) дней на то, чтобы сделать прививку и избежать летального исхода.

В России производством антирабических вакцин занимаются два отечественных предприятия — АО "НПО "Микроген" (входит в состав госкорпорации "Ростех") и предприятие по производству бактерийных и вирусных препаратов Института полиомиелита и вирусных энцефалитов им. М.П. Чумакова.

На момент написания заметки Лайфу не удалось получить комментарий от Института полиомиелита и вирусных энцефалитов им. М.П. Чумакова, который обеспечивает такими вакцинами 60% российского рынка.

Источник Лайфа в профессиональном сообществе отметил, что возникшие проблемы в регионах вряд ли связаны с несвоевременными закупками местных министерств. Вероятнее всего, проблемы в производстве вакцины локализованы у основного производителя вакцин — Института им. Чумакова.

В пресс-службе ещё одного производителя Национальной иммунобиологической компании (входит в госкорпорацию "Ростех") Лайфу рассказали, что АО "НПО "Микроген" не прерывало свою работу ни весной, ни летом текущего года.

— С нашей стороны ("НПО "Микроген") выпуск антирабической вакцины "КОКАВ" осуществляется ежегодно в соответствии с планом производства и производственными мощностями предприятия, — заявили в пресс-службе.

По словам пресс-службы Национальной иммунобиологической компании, в 2019 году в связи с экстренными запросами со стороны региональных медучреждений предприятие увеличило объём поставок препарата, в том числе переориентировало поставки вакцины с зарубежного рынка на внутренний. Так, с января по май 2019 года отгружено более 220 тысяч доз вакцин "КОКАВ", что более чем на 46 тысяч доз превосходит показатели аналогичного периода прошлого года. Из них уже поставлено более 62 тысяч доз вакцин в 61 российский регион.