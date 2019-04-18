Валерий Меладзе покорил подписчиков, рассказав, как случайно взял себе щенка

На днях Валерий Меладзе опубликовал в своём инстаграме трогательные фото, на которых он обнимает маленького щенка. Певец пояснил, что направлялся по делам — в ателье и увидел в витрине зоомагазина эту кроху. "Сердце дрогнуло, душа запела", — добавил Меладзе и от души насыпал смайликов.
В комментариях под фото певца всячески поздравили домашние и звёзды эстрады. В Сети приобретение Меладзе тоже поддержали, отметив, что это очень достойный поступок.
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Пользователь "Твиттера"
Спасибо богу за Валерия Меладзе
Пользователь "Твиттера"
Но нашлись и такие, кому не понравился ажиотаж вокруг известного певца. Пользовательница Медовая Булочка — единственная на весь российский сегмент "Твиттера" — отметила, что лучше бы Меладзе взял собаку из приюта. Однако пассаж девушки не встретил одобрения. Под её постом тут же посыпались негативные и язвительные комментарии, а затем главное заявление Булочки пользователи превратили в локальный мем.
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