Валерий Меладзе покорил подписчиков, рассказав, как случайно взял себе щенка

53-летнему певцу удалось одним махом добиться безоговорочной любви пользователей Сети. Ведь что может быть лучше милого щенка? Ничего. Точно так же и решил Меладзе, выложив фото и рассказав свою историю.

На днях Валерий Меладзе опубликовал в своём инстаграме трогательные фото, на которых он обнимает маленького щенка. Певец пояснил, что направлялся по делам — в ателье и увидел в витрине зоомагазина эту кроху. "Сердце дрогнуло, душа запела", — добавил Меладзе и от души насыпал смайликов.

В комментариях под фото певца всячески поздравили домашние и звёзды эстрады. В Сети приобретение Меладзе тоже поддержали, отметив, что это очень достойный поступок.

Меладзе исполнил мечту большинства: уйти из дома по скучным делам и вернуться с СОБАКЕНОМ Пользователь "Твиттера"

Спасибо богу за Валерия Меладзе Пользователь "Твиттера"

Но нашлись и такие, кому не понравился ажиотаж вокруг известного певца. Пользовательница Медовая Булочка — единственная на весь российский сегмент "Твиттера" — отметила, что лучше бы Меладзе взял собаку из приюта. Однако пассаж девушки не встретил одобрения. Под её постом тут же посыпались негативные и язвительные комментарии, а затем главное заявление Булочки пользователи превратили в локальный мем.

Почтальон покорил "Инстаграм" благодаря селфи с самыми милыми адресатами