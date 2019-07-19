51-летняя Валерия снялась в бикини, показав, как выглядит её тело без фотошопа

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Фото © Instagram/valeriya

В своём инстаграме известная певица выложила фото, где как нарочно предстала перед поклонниками не в самом выгодном свете. Певица выбрала наименее удачную позу, но даже всё это не смогло скрыть того факта, что женщина обладает прекрасной фигурой.

Последние недели Валерия вместе с мужем — продюсером Иосифом Пригожиным — проводит, разъезжая по разным странам. Пара уже успела посетить Исландию и Швейцарию, где супругам удалось провести время с сыном — Артемием Шульгиным. Теперь Валерия и Пригожин отдыхают во Франции, откуда певица и выложила последнее фото на берегу озера.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/valeriya/" target="_blank"><strong>valeriya</strong></a></p>

Многие фанаты одобрили и похвалили то, как молодо выглядит Валерия, но некоторые отнеслись скептически. В комментариях певица отметила, что ретуши на фото точно нет и во всём здесь только её заслуга. Женщина просто правильно питается и занимается фитнесом. А чтобы это было проще, она даже запустила свою доставку правильной еды на дом.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/valeriya/" target="_blank"><strong>valeriya</strong></a></p>

Богиня!

Пользователь "Инстаграма"

Извините, конечно, хейтеры, но она красотка

Пользователь "Инстаграма"

Это огромный труд так выглядеть. Ничего не накачено, ничего не вколото. Умничка!

Пользователь "Инстаграма"

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/valeriya/" target="_blank"><strong>valeriya</strong></a></p>

Валерия — известная российская певица, многократная обладательница различных премий. Со своим третьим мужем Иосифом Пригожиным состоит в отношениях с 2004 года, пишет 24СМИ. Общих детей у них нет, но это никак не мешает счастью в их семье.

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