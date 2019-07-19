51-летняя Валерия снялась в бикини, показав, как выглядит её тело без фотошопа

В своём инстаграме известная певица выложила фото, где как нарочно предстала перед поклонниками не в самом выгодном свете. Певица выбрала наименее удачную позу, но даже всё это не смогло скрыть того факта, что женщина обладает прекрасной фигурой.

Последние недели Валерия вместе с мужем — продюсером Иосифом Пригожиным — проводит, разъезжая по разным странам. Пара уже успела посетить Исландию и Швейцарию, где супругам удалось провести время с сыном — Артемием Шульгиным. Теперь Валерия и Пригожин отдыхают во Франции, откуда певица и выложила последнее фото на берегу озера.

Многие фанаты одобрили и похвалили то, как молодо выглядит Валерия, но некоторые отнеслись скептически. В комментариях певица отметила, что ретуши на фото точно нет и во всём здесь только её заслуга. Женщина просто правильно питается и занимается фитнесом. А чтобы это было проще, она даже запустила свою доставку правильной еды на дом.

Богиня! Пользователь "Инстаграма"

Извините, конечно, хейтеры, но она красотка Пользователь "Инстаграма"

Это огромный труд так выглядеть. Ничего не накачено, ничего не вколото. Умничка! Пользователь "Инстаграма"

Валерия — известная российская певица, многократная обладательница различных премий. Со своим третьим мужем Иосифом Пригожиным состоит в отношениях с 2004 года, пишет 24СМИ. Общих детей у них нет, но это никак не мешает счастью в их семье.

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