Сын Валерии ехал знакомить новую девушку с мамой, когда попал в страшное ДТП

Сын артистки и продюсера Александра Шульгина после ДТП отметил, что восьмое декабря стало его новым днём рождения.

Вчера стало известно, что 21-летний Арсений Шульгин попал в ДТП по дороге в Северную столицу, куда отправился с друзьями и новой девушкой. Теперь парень сам рассказал в "Инстаграме" о подробностях происшествия. По его словам, ребятам крупно повезло остаться в живых.

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Кроме того, сын Валерии перечислил травмы, которые получили молодые люди. Сильнее всего пострадала его возлюбленная Лиана, которая была за рулём. Сам Арсений поранил лицо, а его приятели отделались ушибами и кровоподтёками. Парень заявил, что это лучший исход, которого можно ожидать, несмотря на то что машина его избранницы пойдёт под списание.

Я: разорваны верхняя и нижняя губы (зашивали). Ушатаны передние зубы (пока не знаю, что с ними буду делать, возможно, придётся окончательно вырывать, но ещё не точно). Лиана: перелом руки. Выглядело жутко, когда предплечье просто сложилось пополам Арсений Шульгин

Предположительно, одной из причин опасной поездки послужило желание сделать Валерии сюрприз, пишет Starhit. Певица ещё не была знакома с новой девушкой сына. Позже артистка опубликовала совместное фото с вернувшейся из больницы парой, написав: "Слава богу, все живы".

Арсений Шульгин — младший сын Валерии. С детства занимался музыкой, участвуя в крупных фестивалях и получая награды. Однако блестящую карьеру, которую ему прочили, он променял на отношения с моделью Анной Шеридан. Когда пара познакомилась, Арсений забыл про музыку и поссорился с семьёй. Но бурный роман так и не перерос в свадьбу, пара рассталась, несмотря на попытки Арсения всё вернуть.

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