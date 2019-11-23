Разоблачая Вангу. Главные мифы о слепой предсказательнице

Болгарская пророчица бабка Ванга стала легендой ещё при жизни. Она дожила до 90 лет, и её деятельность, как и её прогнозы о будущем обросли огромным количеством мифов, домыслов и легенд. В этом материале попробуем приоткрыть завесу тайны над мифами, которые окружают провидицу.

Миф 1. Ванга предсказала будущее человечества до конца света

Предсказания Ванги в Интернете пестрят громкими и неправдоподобными прогнозами. Так, к 5079 году наступит конец света, а до этого люди пообщаются с Богом, орбита Земли изменится, а в 3793 году человечество превратится в киборгов. Далёкие пророчества напоминают выдержки из дешёвой научной фантастики в мягкой обложке и сильно дискредитируют пророчицу.

Тем более, что добрая часть списка не сбылась. Всё-таки Ванга умерла в 1996 году, и мир кардинально поменялся. Так, по её прогнозу в 2010 году должна была начаться Третья мировая. Она бы уничтожила в 2011 году всех животных и все растения в Северном полушарии. В 2016-м должна была вымереть Европа, а в 2018-м Китай должен был завоевать мир. Пока всё несколько иначе.

По словам родственников Ванги, она никогда не делала таких масштабных прогнозов о будущем человечества. И редкие её предсказания глобальных перемен были скорее исключением из правил. Всё-таки слепая провидица предпочитала говорить о конкретном будущем конкретных приходящих к ней людей.

Миф 2. Ванга знала, где она переродится, и наделила даром учеников

Почти на всём постсоветском пространстве и не только промышляют многочисленные последователи болгарской предсказательницы. Виной тому миф, что, умирая, Ванга якобы предсказала, что её дух перейдёт в последовательницу, которая родится во Франции. Многие предсказатели, колдуны, ведьмы и ведуньи не стесняясь причисляют себя к ученикам Ванги.

Однако, по словам родственников провидицы, никаких учеников у пожилой предсказательницы не было. А пророчеств о том, что её душа переселится в неведомую француженку, бабка Ванга также не делала. Но вряд ли это отобьёт у всех желающих пророков прикрываться столь авторитетным именем, как Ванга.

Миф 3. Ванга предсказала Гитлеру поражение в войне

Этот миф не даёт покоя тысячам людей. Якобы накануне нападения Германии на СССР Адольф Гитлер приехал к слепой предсказательнице. И та предрекла ему неминуемое поражение и скорую смерть, если тот отдаст приказ атаковать. Если же передумает, то он потеряет власть, но обретёт деньги и будет жить долго и счастливо.

В качестве подтверждения верности предсказания Ванга якобы угадала цвет жеребёнка, который в этот момент родился в хлеву рядом с её домом. Но Гитлер не поверил, расстроился, напал на СССР и в итоге умер. Мнимую достоверность мифа подпитывает реально существовавшая фанатичная вера Гитлера в мистику, Тибет, Святой Грааль и прочую эзотерику. Казалось бы, почему бы и к Ванге не заехать.

Но фактов, подтверждающих, что Гитлер был в Болгарии, нет. К тому же талант Ванги ярко проявился в 1941 году, уже после начала войны. В 1942-м к ней за советом приезжал болгарский король Борис III. Да и сама Ванга о Гитлере ни разу не говорила — хотя предсказание его поражения могло быть неплохим пиар-ходом для провидицы уже после окончания Второй мировой.

В следующем материале мы расскажем о том, что было правдой в предсказаниях болгарской провидицы и какие её слова сбылись.