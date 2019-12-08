Что ждёт нас в 2020 году. Пророчества Ванги, сбывшиеся с удивительной точностью

Вокруг личности слепой предсказательницы из Болгарии сотни легенд и догадок. За советом к ней в небольшое село ездили президенты и короли, крупные бизнесмены и звёзды шоу-бизнеса. И она толковала их будущее. Но также порой появлялись её предсказания глобальных событий. И насколько удивительно точны были эти прогнозы, становилось понятно лишь годы спустя.

Теракт 11 сентября 2001 года

Его Ванга предсказала за 12 лет до того, как два самолёта врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. В 1989 году не думали, что такое реально, и слова провидицы показались странными.

"Страх, страх! Братья американские падут, заклёванные птицами железными. Волки завоют из куста, и кровь невинная прольётся рекой", — так звучало предсказание. Башни торгового центра называли близнецами, поэтому слова про братьев совпали точно. Толкователи не могли понять, причём здесь куст. Но ведь фамилия Буш в переводе с английского "куст". А именно Джордж Буш — младший тогда был президентом США.

Гибель подлодки "Курск"

"Курск скроется под водой, и люди всего мира будут скорбеть об этом", — так сказала Ванга в 1980 году. Она уточнила, что трагедия произойдёт между 1999 и 2000 годами. Но тогда никому и в голову не могло прийти поверить в столь нелепые слова. Целый город не мог уйти под воду. Лишь 12 августа 2000-го те, кто вспомнил пророчество, поняли, что речь шла не о городе, а о подводной лодке "Курск". В этот день она затонула в Баренцевом море. Погибших российских моряков оплакивал весь мир.

Распад Советского Союза

В 1979 году Ванга увидела разрушение СССР. "Мир изменится через 6 лет. Старые вожди уйдут. Придёт новый человек". В конце "брежневского застоя" — как называли эпоху конца 60–70-х годов — никто не думал, что ситуация в стране может как-то кардинально измениться. Но всё произошло стремительно.

Умер Брежнев, затем Андропов, затем Черненко. "В Россию идёт необычная весна", — говорила Ванга в том же 1979 году. Вероятно, под "весной" она имела в виду перестройку, которую в 1985 году начал "новый человек" Михаил Горбачёв. И всё это закончилось распадом Советского Союза.

Смерть Сталина

Пророчество было одним из самых точных. Ванга сделала его в ноябре 1952 года. А датой смерти вождя назвала 5 марта 1953-го. Для тех лет политические предсказания соседствовали с уголовной статьёй: "Врата в мир иной, куда уйдёт Сталин, будут открыты и для других властителей России". За предсказания Ванга угодила за решётку.

Впрочем, пробыла она там недолго. В точно назначенный день Иосиф Сталин умер на "ближней даче" в Кунцеве. А в 1984 году на этой даче умер и ещё один глава СССР — Юрий Андропов. Так что слова про "врата в иной мир", открытые для других властителей России, можно считать пророческими.

Что ждёт мир в 2020 году?

По прогнозам Ванги, Европу ждут трагические события. Там начнётся многолетний конфликт на религиозной почве. В то же время в мире появится новый лидер, который в будущем изменит ход истории. И хоть для России у Ванги в целом приятные прогнозы — в 2020 году прорывов ждать не стоит, всё будет спокойно. Предсказания Ванги порой точны, но не все её пророчества сбылись, и у неё находится немало критиков. Об этом вы можете прочитать здесь.