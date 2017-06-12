Из стрекозы сделали "живой дрон" на пульте управления

Компания Draper из Кембриджа представила рабочий прототип микродрона DragonflEye, в основу которого легла настоящая стрекоза. Насекомое оснастили нейробионическими системами, навигатором и солнечными батареями. Инженеры компании изучают возможность создания "пульта дистанционного управления" живыми существами.

Концепт DragonflEye появился в январе, а уже менее чем через полгода инженеры Draper воплотили свои идеи в жизнь. Микроскопическое оборудование, которым оснастили насекомое, позволяет управлять маршрутом его полёта с помощью сигналов, подаваемых от блока навигации непосредственно в нервную систему стрекозы.

Поведение стрекозы контролируется оптродами — волоконно-оптическими сенсорами, не причиняющими вреда организму насекомого.

Публикация от buenosnotches1986 (@buenosnotches1986) Июн 3 2017 в 11:19 PDT

В Draper Lab надеются, что на киберстрекозе им удастся обкатать технологии, которые впоследствии могут быть использованы в медицине, например, для борьбы с нарушениями двигательных функций у человека.

Публикация от buenosnotches1986 (@buenosnotches1986) Июн 3 2017 в 11:18 PDT

Draper — американская некоммерческая научно-исследовательская организация со штаб-квартирой в Кембридже (штат Массачусетс). Компания специализируется на разработке и внедрении передовых технологических решений в сфере национальной безопасности, освоения космоса, здравоохранения и энергетики.