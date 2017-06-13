98-летний дед поднял на акциях $2 млн и отдал все деньги заповеднику

Пожилой мужчина, 70 лет назад купивший акции на тысячу долларов, которые возросли до двух миллионов, потратил все деньги на создание заповедника.

98-летний Русс Гремел из Чикаго несколько десятилетий назад купил акции на одну тысячу долларов на американской бирже Walgreens. На протяжении 70 лет Гремелу удалось их сохранить, в результате чего сумма достигла двух миллионов долларов, сообщает Chicago Tribune.

Публикация от @hura_cache Июн 5 2017 в 2:06 PDT

Гремел никогда не был женат и не имел детей, поэтому решил пустить все свои деньги на благое дело. Он передал два миллиона долларов в Одюбоновское общество штата Иллинойс — некоммерческую организацию, занимающуюся охраной природы.

Публикация от @hura_cache Июн 5 2017 в 2:05 PDT

В свою очередь, Одюбоновское общество выделило 400 акров (примерно 16 200 соток) земли для природного заповедника.

— В этом мире надо делать что-то хорошее, иначе для чего ещё нужны деньги? — заявил Гремел.