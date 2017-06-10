Девушка, которую выгнали родители, разбогатела и купила беспризорным 4 дома

Во время прогулки по Мельбурну девушка была поражена количеством беспризорных на улицах, поэтому решила им помочь, купив четыре дома.

Джессика Пирс впервые столкнулась с проблемой бездомности в городе, когда вместе со своим напарником остановилась в одном из отелей на Рождество. По её словам, улицы были буквально выложены людьми, спящими на матрасах и на земле, сообщает ABC Radio Melbourne.

Публикация от @hura_cache Июн 5 2017 в 5:52 PDT

— Мы были потрясены увиденным, и отчасти в этом есть и моя вина: мы не осознавали, насколько ужасная ситуация в Мельбурне с жильём, — заявила Джессика Пирс ведущему на радиостанции Рафаэлю Эпштейну.

Пирс и её напарник прошлись по улицам, чтобы выяснить, при каких обстоятельствах люди оказались без крыши над головой, и дали им по 20 и 50 долларов США.

Джессику очень тронула история одного из бездомных, у которого двое детей, оставшихся с бывшей супругой, — из-за отсутствия жилья он не может видеться с ними.

Так, Пирс вместе со своим товарищем решили помочь бедолаге и предложили ему переночевать сначала две ночи в отеле. Но, поняв, что она может сделать гораздо больше для бездомного, девушка предоставила ему жильё в отеле на целый месяц, чтобы он смог увидеться со своими детьми.

Желание помогать оставшимся на улице людям к Джессике пришло не просто так: когда она была подростком (за несколько дней до того, как ей должно было исполниться 16 лет), мать и отчим выгнали её из дома. От отчаяния Пирс поделилась своими проблемами с учителем математики, с которым у неё были хорошие отношения. Тот нашёл для неё стабильное жильё.

Дело в том, что Джессика совсем недавно закончила выплачивать свой ипотечный кредит и рассчитывала приобрести инвестиционную недвижимость в Мельбурне. Однако поняла, что если будет рассматривать покупку недвижимости в более дешёвых районах, то сможет купить четыре объекта по той же цене, что и один дом в центре Мельбурна.

Джессика Пирс решила, что будет предоставлять жильё беспризорным, нашедшим работу, как для краткосрочного размещения в кризисных условиях, так и для стабильного долгосрочного проживания. Пирс всё ещё находится в процессе переговоров с правительственными организациями и пытается выяснить, как лучше поддерживать жилищную ситуацию. Девушка надеется, что добьётся успеха и сможет помочь всем желающим обрести жильё.